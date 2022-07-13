Україна в терміновому порядку розриває дипломатичні відносини з КНДР

МЗС України та КНДР / ZN.ua, reuters

Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР. Причиною стало визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.

У заяві йдеться, що Україна розглядає визнання КНДР так званих "ДНР" і "ЛНР" спробою підірвати суверенітет незалежність України з боку Пхеньяна.

"Визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів в Донецькій і Луганській областях нікчемно, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - підкреслюють у відомстві.

При цьому наголошується, що у відповідь на таке рішення з боку Пхеньяна Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з КНДР.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. У Росії більше не залишилося союзників у світі, крім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і далі буде максимально жорстко реагувати на посягання на її суверенітет і територіальну цілісність", - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Варто зауважити, що дипломатичні відносини України і КНДР були встановлені ще в 1992 році.

Зазначимо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ЛДНР", що викликало масу негативу через варварські дії Путіна.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Читайте також: