"Україна буде дуже жорстко реагувати": Зеленський відреагував на визнання КНДР псевдореспублік

Зеленський / скріншот Офіс президента

Президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на рішення Північної Кореї про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть призвести окупанти", - сказав президент у своєму зверненні.

За словами президента, Україна буде дуже жорстко реагувати на таке "визнання" на всіх рівнях.

Визнання "ДНР" і "ЛНР"

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" і "ЛНР".

Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР. Причиною стало визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.

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