"Україна буде дуже жорстко реагувати": Зеленський відреагував на визнання КНДР псевдореспублік

13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" і "ЛНР".
Президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на рішення Північної Кореї про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".
"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть призвести окупанти", - сказав президент у своєму зверненні.
За словами президента, Україна буде дуже жорстко реагувати на таке "визнання" на всіх рівнях.
Визнання "ДНР" і "ЛНР"
Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" і "ЛНР".
Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР. Причиною стало визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".
Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.
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Автор: Маша Тупченко