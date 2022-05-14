"Не суньте свій ніс" : у МЗС України висловилися про закиди Росії щодо вступу до ЄС

МЗС про закиди Росії щодо вступу України до ЄС / facebook.com/oleg.nikolenko.50

МЗС України порадило Росії не пхати свого носа в європейську інтеграцію країни. Як підкреслили в МЗС, Москва не досягла такого розвитку, щоб висловлюватися на цю тему.

"Росія поки не досягла історичного розвитку, щоб рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності - це свобода, демократія, повага прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці зараз захищають свою землю від російської агресії", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна, відреагувавши на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Глушка.

Він додав, що "русский мир" же базується на придушенні власного населення, позбавленні його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.

"Тому нехай російський режим не пхає свого носа в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", - підкреслив спікер.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не тільки Фінляндію, а й Західний військовий альянс.

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