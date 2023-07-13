На саміті НАТО делегація США розлютилася на Зеленського: у Держдепі зробили заяву

На саміті НАТО у Вільнюсі делегація США нібито розлютилася на Володимира Зеленського через його критику в бік НАТО.
Представник Держдепартаменту США Андреа Калан прокоментувала інформацію і запевнила, що відносини між Україною і США міцні як ніколи.
Вона підкреслила, що в Америці ставляться з розуміння до різкої заяви Зеленського. Вони усвідомлюють, скільки всього він робить, щоб захистити Україну від агресії країни-терористки і закінчити війну.
"Була можливість під час зустрічі Зеленського та Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже хороші друзі і розуміємо один одного", - зазначила представник Держдепу, в ефірі Радіо Свобода.
Переговори Байдена і Зеленського на саміті НАТО
Після саміту НАТО 12 липня Джо Байден заявив, що країни Заходу знали, що у лютому 2022 року буде збройне вторгнення РФ в Україну. І, відповідно, готувалися до російської агресії.
Байден підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін намагається утримати свою владу - саме через розв'язання повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, каже господар Білого дому, диктатор РФ очікував, що єдність країн Заходу відразу розпадеться, як тільки почнеться велика війна проти України. Однак Путін категорично помилився.
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