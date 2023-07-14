УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Є момент, який від нас не залежить": Куса оцінив шанси України на вступ до НАТО

Аліна Дембіцька
14 липня 2023, 02:00
17
Україна матиме шанс на вступ до НАТО, якщо проведе реформи та приведе Збройні сили у відповідність до стандартів та рекомендацій, підкреслив Куса.
Илия Куса, НАТО
Куса оцінив шанси України на вступ до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Країни, які виступають проти вступу України до НАТО, можуть змінити свою позицію. Це може статися за умови завершення війни та виконання тих умов, які вони вимагають. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

За його словами, Україна матиме шанс на вступ до НАТО, якщо проведе реформи, приведе Збройні сили у відповідність до стандартів та рекомендацій. У тому числі це стосується керуючих органів (в першу чергу - Міністерства оборони) і оборонної промисловості.

"Список цих реформ був озвучений на саміті як Йенсом Столтенбергом, так і іншими представниками країн НАТО. Якщо ці умови виконати, можна буде пом'якшити позицію окремих країн з приводу нашого членства. Але, звичайно, є момент, який від нас не залежить – вони не готові приймати нас до організації, поки триває війна. Тобто, швидше за все, мова йде про період, коли війна закінчиться – тоді вони будуть думати над цим питанням. Ось до того часу у нас є можливість для того, щоб виконати ці умови", - зауважив Куса.

відео дня

Хто такий Ілля Куса

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.

Володіє англійською та арабською мовами.

Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Членство України в НАТО

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом Альянсу, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов оцінив саміт НАТО у Вільнюсі. Той результат, який досяг президент України Володимир Зеленський в рамках саміту НАТО у Вільнюсі — це перемога українців, вважає він. За словами Данілова, Україна обов'язково буде в НАТО, а Російська імперія не існуватиме.

Як зазначив голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк, Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Вас може зацікавити:

війна в Україні НАТО вступ до НАТО саміт НАТО Ілія Куса війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Для Росії є лише один шлях отримати гарантії безпеки – програти війну – Подоляк

Для Росії є лише один шлях отримати гарантії безпеки – програти війну – Подоляк

23:36 Світ
"Хороші плоди": Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТО

"Хороші плоди": Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТО

22:44 Україна
ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку

ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку

21:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:20

Куса спрогнозував, скільки ще Захід готовий підтримувати Україну у війні з РФ

02:50

"Саміт цього не вирішує": Куса розповів, чому затягуються поставки зброї в Україну

02:25

"Я була в розпачі": Олена Кравець розповіла, як сильно її змінила війна

02:00

"Є момент, який від нас не залежить": Куса оцінив шанси України на вступ до НАТО

01:30

Як швидко і смачно засолити помідори: секретна добавка гарантує результат

Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - КусаУкраїна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса
00:15

"Це не його справжня позиція": Данілов відреагував на заяву Воллеса щодо вдячності

13 липня, четвер
23:40

Тимур та Інна Мірошниченко відверто розповіли про діагнози прийомного сина

23:36

Для Росії є лише один шлях отримати гарантії безпеки – програти війну – Подоляк

23:11

Сильно вагітна Ліндсі Лохан показала дитячу для свого малюка

Реклама
23:06

"Не можу відкривати таємниць": Огневич відповіла, чи піде знову на "Холостячку"

22:45

У Києві категорично заборонили вмикати російську музику у публічних місцях

22:44

"Хороші плоди": Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТОВідео

22:21

"Я б стежив за своїм меню": Байден натякнув, що Пригожина можуть отруїти

21:34

На саміті НАТО делегація США розлютилася на Зеленського: у Держдепі зробили заяву

21:33

ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку

21:11

Експерти назвали 5 інгредієнтів, які категорично не можна змивати в раковину

21:05

"Не триватиме вічно": Байден спрогнозував строки закінчення війни в Україні

20:31

"Зупиню зернову угоду": Путін погрожує Україні

20:13

Заперечував існування України: "Пашу-Мерседеса" викрили на нових злочинах

19:49

Таємні сенси: дизайнер першої леді розкрила секрет весільної фати Дорофєєвої

Реклама
19:43

Суперечить базовим потребам громадян: у НБУ розкритикували ініціативу Шурми щодо заборони готівки – ЗМІ

19:36

ЗСУ вправно відпрацювали по ворожим цілям у Токмаку: у окупантів дуже багато 200-х

19:20

Російський генерал показав, наскільки контрнаступ є успішнимПогляд

19:19

Град засипатиме Україну: мчить штормова злива

18:20

Як правильно – по четвергаМ чи по четвергаХ: Авраменко дав несподівану відповідь

18:19

Путін віддав наказ: у Росії затримали Суровікіна і 13 офіцерів – WSJ

18:11

Росіяни в істериці звинувачують Путіна: в МОК прийняли скандалне рішення щодо участі РФ в Олімпіаді

17:48

Дівчина показала лайфхак, як легко і швидко кинути палити: прийде огидаВідео

17:48

Накопичили сотні ракет: Світан розповів про підготовку росіян до масштабних атак

17:45

Тому Круз планує зняти фільм у космосі за 200 млн доларів

17:35

Денис Казанський. В армії РФ почався бунт, Попов - перша ластівкаВідеоблоги

17:05

Купа мін і пасток для росіян: ЗСУ потужно зміцнили кордон УкраїниФото

17:02

Для чого на тертці кожна сторона: проста відповідь здивує господинь

16:56

Іди на ручки: чому кішка не любить сидіти на руках і як її умовити

16:54

Учасниця "Холостяка" набрала 10 кілограм і похвалилася фігурою

16:50

Gepard, Biber та багато обладнання: Німеччина передала Україні допомогу

16:48

Що таке касетні боєприпаси і чому вони заборонені (інфографіка, відео)

16:46

Журналісти показали ступінь руйнації садиби Терещенків в центрі Києва: фотоФото

16:32

Хімік Репіч показав, скільки мікробів на наших подушках і схопився за головуВідео

16:24

"Все закінчиться швидко": названо дату завершення активної фази війни в Україні - прогноз

Реклама
16:22

"На труну вусатому": росіяни накинулися на дружину Пєскова за ганебну рекламу

16:12

Пишні котлети з апетитною скоринкою зведуть з розуму: про цей трюк мало хто знає

15:55

BuddyBet продовжує справу підсанкційного Parimatch в Україні - журналіст

15:55

Знадобиться евакуація: у МОЗ розкрили "найгірший варіант розвитку подій" на ЗАЕС

15:41

4 дивовижні способи використання цукру в побуті, про які мало хто знає

15:27

Тепер офіційно: Надя Дорофєєва вийшла заміж за Мішу Кацуріна

15:20

"Попри тяжкі бої": ЗСУ наступають та просуваються на Бахмутському напрямку

15:19

Її їдять ложками, але завжди мало: рецепт божевільної ікри з баклажан по ГОСТу

15:16

Творить чудеса: дівчина показала рецепт миючого засібу для духовки

15:04

Росія готує новий масований удар: українців попередили про серйозну загрозу

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти