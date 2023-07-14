"Є момент, який від нас не залежить": Куса оцінив шанси України на вступ до НАТО

Україна матиме шанс на вступ до НАТО, якщо проведе реформи та приведе Збройні сили у відповідність до стандартів та рекомендацій, підкреслив Куса.

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Куса оцінив шанси України на вступ до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Країни, які виступають проти вступу України до НАТО, можуть змінити свою позицію. Це може статися за умови завершення війни та виконання тих умов, які вони вимагають. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

За його словами, Україна матиме шанс на вступ до НАТО, якщо проведе реформи, приведе Збройні сили у відповідність до стандартів та рекомендацій. У тому числі це стосується керуючих органів (в першу чергу - Міністерства оборони) і оборонної промисловості.

"Список цих реформ був озвучений на саміті як Йенсом Столтенбергом, так і іншими представниками країн НАТО. Якщо ці умови виконати, можна буде пом'якшити позицію окремих країн з приводу нашого членства. Але, звичайно, є момент, який від нас не залежить – вони не готові приймати нас до організації, поки триває війна. Тобто, швидше за все, мова йде про період, коли війна закінчиться – тоді вони будуть думати над цим питанням. Ось до того часу у нас є можливість для того, щоб виконати ці умови", - зауважив Куса.

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Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Членство України в НАТО

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом Альянсу, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов оцінив саміт НАТО у Вільнюсі. Той результат, який досяг президент України Володимир Зеленський в рамках саміту НАТО у Вільнюсі — це перемога українців, вважає він. За словами Данілова, Україна обов'язково буде в НАТО, а Російська імперія не існуватиме.

Як зазначив голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк, Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

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