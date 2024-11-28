Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Не нова людина": "МЗС відреагувало на призначення спецпредставника Трампа по Україні

Юрій Берендій
28 листопада 2024, 19:21
30
В МЗС наголосили, що будуть співпрацювати та налагоджувати контракт із призначеним Трампом спецпредставником по Україні та відзначили, що це "не нова людина".
'Не нова людина': 'МЗС відреагувало на призначення спецпредставника Трампа по Україні
У МЗС відреагували на призначення Трампом спецпредставника щодо України / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав речник МЗС:

  • Спецпредставник по Україні призначений Трампом не нова людина для українських дипломатів
  • Україна очікує активної взаємодії

Міністерство закордонних справ України привітало рішення обраного президента США Дональда Трампа призначити генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого помічника та спеціального представника з питань України та Росії. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає "Суспільне".

"Кіт Келлог не нова людина для України. Ми вітаємо його призначення на цю місію, вона дійсно важлива й складна. Посольство України в США підтримувало тісний зв'язок з ним, зокрема в рамках експертної дипломатії в останні роки, і за цей час розвинуло і підтримує з ним гарний діалог", — сказав речник МЗС України.

відео дня

Як зазначив Тихий, українські делегації неодноразово мали можливість спілкуватися з Келлогом під час дипломатичних заходів.

Зокрема, Келлог був серед почесних гостей на виступі президента Володимира Зеленського в інституті Рейгана під час його візиту до США в липні цього року.

"Тому, звісно, ми чекаємо активну взаємодію з ним (йдеться про Келлога — ред.) у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", — сказав Тихий.

Водночас речник МЗС підкреслив, що надавати більш детальні коментарі щодо призначення Келлога поки що зарано, оскільки це залежатиме від конкретної співпраці з ним у майбутньому.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Призначення Трампом спецпредставника по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці 80-річного Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії". Своє рішення Трамп оголосив у соцмережі Truth Social.

Генерала у відставці Кіта Келлога, який раніше представив план припинення війни, обраний президентом США Дональд Трамп розглядає як кандидата на посаду свого спецпредставника для перемовин для досягнення миру в Україні. Як передає Reuters, Келлог є одним із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника з питань миру в Україні, а раніше він працював в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах глави апарату Ради національної безпеки.

У команді новообраного президента США Дональда Трампа є особи, які не ставляться до України категорично. На думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, це вже позитивний момент.

Інші новини:

Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МЗС України Дональд Трамп
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Страшний злочин РФ: окупанти розстріляли 4 українських військовополонених - ОГП

Страшний злочин РФ: окупанти розстріляли 4 українських військовополонених - ОГП

20:31Україна
Путін розмахує "Орешником", щоб зірвати зусилля Трампа - Зеленський

Путін розмахує "Орешником", щоб зірвати зусилля Трампа - Зеленський

20:26Україна
Що буде з дезертирами: Зеленський підписав важливий закон

Що буде з дезертирами: Зеленський підписав важливий закон

20:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Софія Ротару зв'язалася з російськими артистами - причина

Софія Ротару зв'язалася з російськими артистами - причина

Утікач Олег Винник дасть перший за три роки концерт - вартість квитків

Утікач Олег Винник дасть перший за три роки концерт - вартість квитків

Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм

Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм

США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити "Атакамсами" по РФ

США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити "Атакамсами" по РФ

Гороскоп на завтра 29 листопада: Козерогам - чудовий день, Водоліям - релакс

Гороскоп на завтра 29 листопада: Козерогам - чудовий день, Водоліям - релакс

Останні новини

20:54

Удар ракетами ATACMS по аеродрому РФ: ЗСУ могли уразити "жирні" цілі

20:47

"Посидіти в укритті": втікача Олега Винника рознесли за скандальне рішення

20:46

Зниження мобілізаційного віку в Україні: в МЗС зробили заяву щодо "тиску" США

20:45

Де знаходиться генеральське сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

20:31

Страшний злочин РФ: окупанти розстріляли 4 українських військовополонених - ОГП

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовУкраїна вдарить ATACMS по «жирних» цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – Снєгирьов
20:26

Путін розмахує "Орешником", щоб зірвати зусилля Трампа - Зеленський

20:25

Що буде з дезертирами: Зеленський підписав важливий закон

19:59

"Йому погрожували": кум Потапа розповів, що сталося з репером

19:58

Окупанти планують нову операцію на Півдні: у ЗСУ розкрили цинічні плани ворога

Реклама
19:55

Закон про підвищення податків: українцям сказали, чи "підскочать" ціни на бензин

19:54

Чому люди плачуть: учена дала цікаве пояснення

19:50

Чи повернуть Україні ядерну зброю на тлі погроз Путіна: Newsweek розкрив плани США

19:37

Путін висунув нові погрози: у МЗС розкрили, до чого тут КНДР та США

19:33

Графік вимкнення світла на 29 листопада: жорсткі обмеження діятимуть весь день

19:21

"Не нова людина": "МЗС відреагувало на призначення спецпредставника Трампа по Україні

19:20

В Україну йде потепління: у яких областях влупить +11

19:17

Світопорядок, якого прагне ПутінПогляд

18:58

Подвійна загроза для українців: чим небезпечні ракети РФ з касетними боєприпасами

18:48

Сильна молитва за здоров'я рідних: створить справжнє диво – як потрібно молитися

18:32

Жорсткі відключення можуть зникнути: нардеп сказав, коли відновлять енергосистему

Реклама
18:29

Більшість забуває: чого потрібно уникати під час прання зимових курток

18:19

Удар по "центру прийняття рішень в Києві": майор ЗСУ вказав на важливий нюанс

17:57

Подоляк розкрив зброю, якою можна збивати "Орешник": домовились із США

17:36

"Сухопутні війська прагнуть збільшити застосування безпілотних комплексів на полі бою", - командувач Сухопутних військ Павлюк актуально

17:31

Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків: що зміниться

17:27

Одне місто України може залишитись без світла на кілька днів: що відомо

17:26

Південна Корея "дала задню" і не буде продавати Україні зброю: ЗМІ назвали причину

17:18

"Коли ти вийдеш заміж?" – найромантичніша прем'єра року виходить у кінопрокат України 23 січня!Відео

16:38

РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ, для України ситуація ускладнюється – Коваленко

16:38

Може досягти більшої частини Європи: відомі характеристики "Орешника" - NYT

16:33

Путін назвав нові цілі для ударів "Орешником" по Україні: що відомо

16:30

Альбом із фото розкрив неймовірний секрет: дівчина 14 років не знала правди про сім'ю

16:25

"Мені важко жити в страху": Володимир Дантес розповів, чи має бронь

16:14

Введені найбільш жорсткі обмеження: оновлено графіки вимкнення світла на 28 листопада

16:12

Російська ППО в Криму "осліпла": ГУР знищило дороговартісну РЛС

15:59

Закон про держбюджет-2025 підписаний Зеленським: скільки грошей заклали на оборону

15:57

Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

15:39

Трамп і НАТО зможуть залучити Путіна до переговорів: Рютте назвав умову

15:17

Скільки за часом вариться холодець: секретна добавка врятує святкову страву

15:09

"У перший же день": Інна Мірошниченко потрапила в ДТП і травмувала ногу

Реклама
14:56

"Залишиться лише світла пам'ять": у відомої української співачки сталося горе

14:53

Використовували одиниці: для чого потрібна секретна кнопка в пральній машині

14:45

До кінця року в Україні зросте ціна на базовий продукт: скільки коштуватиме

14:44

У РФ є запас ще на 2-3 масовані атаки: Жмайло оцінив ймовірність блекауту

14:44

12 прильотів під час масованої атаки по Україні: у ЗСУ розкрили наслідки ударів

14:33

Тоня Матвієнко показала чесне фото без макіяжу - подробиці

14:28

Лише геній знайде 4 приховані обличчя за 5 секунд: непроста загадка на уважність

14:10

Після зникнення і чорного фото: дружина Віктора Павліка з'явилася в сторізВідео

13:53

На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз

13:50

Максим Галкін повернувся до сім'ї та прогулявся з Пугачовою - як вона виглядає

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти