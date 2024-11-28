'Не нова людина': 'МЗС відреагувало на призначення спецпредставника Трампа по Україні

В МЗС наголосили, що будуть співпрацювати та налагоджувати контракт із призначеним Трампом спецпредставником по Україні та відзначили, що це "не нова людина".

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У МЗС відреагували на призначення Трампом спецпредставника щодо України / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав речник МЗС:

Спецпредставник по Україні призначений Трампом не нова людина для українських дипломатів

Україна очікує активної взаємодії

Міністерство закордонних справ України привітало рішення обраного президента США Дональда Трампа призначити генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого помічника та спеціального представника з питань України та Росії. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає "Суспільне".

"Кіт Келлог не нова людина для України. Ми вітаємо його призначення на цю місію, вона дійсно важлива й складна. Посольство України в США підтримувало тісний зв'язок з ним, зокрема в рамках експертної дипломатії в останні роки, і за цей час розвинуло і підтримує з ним гарний діалог", — сказав речник МЗС України. відео дня

Як зазначив Тихий, українські делегації неодноразово мали можливість спілкуватися з Келлогом під час дипломатичних заходів.

Зокрема, Келлог був серед почесних гостей на виступі президента Володимира Зеленського в інституті Рейгана під час його візиту до США в липні цього року.

"Тому, звісно, ми чекаємо активну взаємодію з ним (йдеться про Келлога — ред.) у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", — сказав Тихий.

Водночас речник МЗС підкреслив, що надавати більш детальні коментарі щодо призначення Келлога поки що зарано, оскільки це залежатиме від конкретної співпраці з ним у майбутньому.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Призначення Трампом спецпредставника по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці 80-річного Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії". Своє рішення Трамп оголосив у соцмережі Truth Social.

Генерала у відставці Кіта Келлога, який раніше представив план припинення війни, обраний президентом США Дональд Трамп розглядає як кандидата на посаду свого спецпредставника для перемовин для досягнення миру в Україні. Як передає Reuters, Келлог є одним із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника з питань миру в Україні, а раніше він працював в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах глави апарату Ради національної безпеки.

У команді новообраного президента США Дональда Трампа є особи, які не ставляться до України категорично. На думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, це вже позитивний момент.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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