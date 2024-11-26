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"Є позитивний момент": чого чекати Україні від призначень Трампа - Загородній

Юрій Берендій
26 листопада 2024, 22:54
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Дональд Трамп призначив на посади в новій адміністрації осіб, які не налаштовані до України категорично, що є непогано для України, вважає експерт.
'Є позитивний момент': чого чекати Україні від призначень Трампа - Загородній
Чого чекати Україні від призначень Трампа / Колаж Главред, фото: Фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Про що сказав Загородній:

  • Є позитивна динаміка щодо формування нової адміністрації Трампа
  • Важливо не погоджуватись на перші умови, які запропонують США для України

У команді новообраного президента США Дональда Трампа є особи, які не ставляться до України категорично. На думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, це вже позитивний момент. Про це він розповів під час чату на Главреді.

На питання про наявність друзів України в команді Трампа експерт зауважив, що друзів у політиці немає, адже кожен уряд діє насамперед в інтересах своєї країни. Головне питання — як Україна може вписатися в інтереси США та використати це на свою користь.

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"Добре вже те, що люди в команді Трампа не такі категоричні щодо України, як могло б бути. Це вже великий плюс. Все інше залежить від нас, обставин і політики, яка може розвернутися по-різному", - вказує він.

Загородній зазначає, що є позитивна динаміка, якою слід скористатися. Однак важливо не погоджуватися на перші запропоновані умови, адже багато хто прагне уникнути зайвих зусиль і сподівається, що Україна прийме їхні умови без змін. Україна не повинна цього допускати.

"Загалом, у команді Трампа досить виразні та зрозумілі люди, зі своєю історією. Але подивимося, як усе буде на практиці, як вони діятимуть", - резюмував експерт.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо Україні - що відомо про нові призначення Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп призначив конгресмена з Флориди Майкла Волтца радником із питань національної безпеки та розглядає кандидатуру сенатора від Флориди Марко Рубіо на посаду державного секретаря. Обидва політики підтримують зовнішньополітичну доктрину Трампа "Америка понад усе", проте залишаються рішучими прихильниками жорсткого підходу США до Китаю, Ірану та Росії. Як зазначає Politico, ці рішення викликали обережний оптимізм серед прихильників України.

Ілон Маск, попри чутки, не планує займати жодних посад у майбутній адміністрації Трампа. Однак, як зазначає CNN, він може впливати на прийняття рішень ззовні.

Дональд Трамп має намір ініціювати переговори між Україною та Росією. Після зустрічі республіканців із Трампом 13 листопада конгресмен Майкл Волтц заявив, що майбутній президент прагне посадити сторони за стіл переговорів для пошуку мирного врегулювання.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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