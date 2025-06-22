'Ми знайдемо дрони на кожну ногу окупанта': Зеленський зробив гучну заяву

Зеленський пообіцяв направити більше ресурсів для виробництва українських дронів.

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Зеленський анонсував зростання ресурсів для виробництва дронів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що каже Зеленський:

Україна направить більше ресурсів на виробництво дронів

"Україна знайде дрони на кожну ногу російського окупанта"

Україна направить більше ресурсів на виробництво українських дронів усіх типів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Президент наголосив на тому, що Україна буде захищати свої землі від диктатора, який хоче захопити всю країну.

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"І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць. Звісно, ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Звісно, Україна буде захищатись", - сказав Зеленський.

Він додав, що ворог "пішов далі, ніж ГУЛАГ". Російські окупанти знищують українські міста та села, залишаючи лише руїни та забираючи людські життя.

"Кожен у світі може це побачити – що Путін зробив абсолютно свідомо з Донбасом. Фактично Донбас знищений. І це вони там, у Москві, говорили, що начебто принесуть Донбасу захист. Вони принесли смерть, і це єдине, що вони вміють носити. Наші громади на Харківщині, в прикордонні нашої Сумщини, на Херсонщині – росіяни всюди роблять одне", - наголосив Зеленський.

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