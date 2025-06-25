Москва готується 'розміняти' свого союзника на Україну - про що йдеться

Росія намагається використати Іран як розмінну монету в переговорах із Заходом заради власних інтересів в Україні, зазначив Данилов.

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Москва готується розміняти свого союзника на Україну / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Про що сказав Данилов:

Імідж Росії в Ірані суттєво погіршився

Росія намагається обміняти Іран на Україну

Напередодні оголошення перемир’я між Ізраїлем та Іраном, глава іранського МЗС звернувся до Москви по підтримку, однак, схоже, Росія не надала очікуваної допомоги. Як зазначив в інтерв'ю Главреду заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, така поведінка РФ може свідчити про намагання "обміняти" Іран на Україну в переговорах із Заходом.

На думку експерта, нині імідж Росії в Ірані суттєво погіршився — як у владних колах, так і серед населення її сприймають як ненадійного партнера, що здатен "зрадити" заради власної вигоди.

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"Поведінка РФ за 12 днів виглядає спробою "продати" Іран в обмін на поступки і більшу свободу дій щодо України. В Ірані все це сприймається вкрай негативно. Звичайно, залишаються сфери, в яких Іран і Росія змушені будуть взаємодіяти. Вони все ще потрібні один одному", - сказав він.

При цьому Данилов підкреслив, що чим менше обмежень залишиться проти Ірану, чим активніше він відкриватиметься Заходу, тим більше зростатиме напруження у його відносинах із Росією. Орієнтація Тегерана на Москву, за його словами, була радше вимушеним кроком через міжнародну ізоляцію.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Ізраїль та Іран порушили умови перемир’я, завдавши ударів уже після дедлайну припинення вогню, що був визначений на вівторок, 24 червня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою перед вильотом на саміт НАТО в Гаазі.

При цьому російський лідер Володимир Путін нібито запропонував Трампу допомогу в посередництві між Ізраїлем та Іраном, однак американський президент відмовився від такої ініціативи.

Між тим, експерт з міжнародної безпеки Михайло Гончар висловився щодо ризиків ескалації. За його оцінками, конфлікт між Тегераном і Тель-Авівом потенційно може перерости у ядерне протистояння, якщо не буде зупинений найближчим часом.

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Хто такий Сергій Данилов Сергій Іванович Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України. Співзасновник Української миротворчої школи, куратор проєктів у Херсонській області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається дослідженням російської агресії.

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