Удар по Одесі: в РФ нахабно намагаються виправдатися

У російському Міноборони підтвердили атаку ракет і ударних дронів по Одесі.

https://glavred.net/ukraine/udar-po-odesse-v-rf-naglo-pytayutsya-opravdatsya-10486906.html Посилання скопійоване

Міноборони виправдалося після ударів по Одесі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Ministry.for.restoration, скріншот з відео

Російські окупанти нахабно атакували Одеса. У Міноборони РФ показали кадри і придумали виправдання своїм діям. Чергова маячня прозвучала на брифінгу Міноборони РФ.

Окупанти стверджують, що атакували нібито склади з боєприпасами, об'єкти військової промисловості. При цьому вони цинічно мовчать про багатьох житлових будинках, які постраждали в результаті цієї атаки.

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдали групового удару високоточною зброєю морського і повітряного базування по об'єктах військової промисловості, паливної інфраструктури та складах боєприпасів ЗС України в районі міста Одеса, а також по авіабазі Канатове Повітряних сил України в Кіровоградській області", - цинічно йдеться в повідомленні.

відео дня

Атака РФ 19 липня на південь України

19 липня, вночі, у Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні гриміли вибухи. Росія атакувала південь України потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе. В результаті вибухів були пошкоджені багатоквартирні будинки, портова і критична інфраструктура. Поранення отримали понад 10 осіб.

Пізніше стало відомо, що росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Ворожі "Онікси" і Х-22 були спрямовані на портову і критичну інфраструктуру. В результаті чого були пошкоджені зерновий і масляний термінал, резервуари та обладнання для завантаження.

Президент України Зеленський назвав мету удару РФ по Одесі і доручив посилити захист людей і портів.

Інші новини: