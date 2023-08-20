Світ був переконаний, що Україна впаде за 3 дні, а Київ - за три тижні - Резніков

Україні надавали зброю для партизанської війни і не вірили в здатність народу битися з військами країни-агресора Росії, сказав Олексій Резніков.

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Світ не вірив в Україну і давав зброю тільки для партизанської війни - Резніков / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, скріншот YouTube

Західний світ тільки зараз починає розуміти, що Україна - східний щит Європи і НАТО. Країни Заходу очікували падіння української держави за 3 дні, а столиці Києва – за три тижні. Тому українцям давали тільки партизанську зброю - Stinger, NLAW, Carl Gustav. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю журналістці Андріані Кучер він розповів про те, що країни-партнери не вірили в здатність України до опору і "припускали" швидке падіння оборони держави.

За словами міністра, тому вони давали озброєння виключно для партизанської війни.

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"Вони були переконані, що Україна впаде за три дні, а Київ за три тижні, і буде партизанська війна. Їхня розвідка, їхні аналітики, їхні політики радили своїм лідерам, і тому нам не давали сучасну зброю, крім суто партизанського — Stinger, NLAW, Carl Gustav, стрілецьку зброю. Це все для партизанської війни", - пояснив Резніков.

Також Олексій Резніков підкреслив, що важкі озброєння Україна почала отримувати тільки після того, як союзники побачили, як українці здатні битися до останнього.

Контрнаступ ЗСУ

У розвідці Міністерства оборони Великобританії зазначили, що ЗСУ йдуть вперед, незважаючи на запеклі бої. Аналітики акцентували увагу на просування української армії на Бердянському напрямку та безуспішних атаках окупантів РФ під Куп'янськом Харківської області.

У ЗСУ є безліч способів, як перерізати "суходільний коридор" окупантів РФ до Криму. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, звільнення Мелітополя Запорізької області - тільки один із шляхів.

ЗСУ йтимуть до Криму довше, ніж здається, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко. В інтерв'ю Главреду він поділився думкою, згідно з якою динаміка бойових дії, яка спостерігається зараз, не вказує на стрімке просування військ.

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