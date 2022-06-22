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"Бальзамує себе живцем": у Росії розповіли про погіршення здоров'я Путіна

22 червня 2022, 17:28

У РФ може відбутися масова мобілізація, під час якої уряд вербуватиме людей з бідних регіонів.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Незважаючи на велику кількість інформації про погіршення стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна, ймовірно, поки він не втратить підтримку у себе в країні.

Це зумовить те, що війна в Україні ще триватиме, пише британське видання Mirror.

Аналітик з питань оборони і безпеки Майкл Кларк вважає, що Володимир Путін "бальзамує себе живцем" за допомогою ботокса.

"Є більше балаканини про його здоров'я, більше спекуляцій про спадкоємність", — сказав експерт.

При цьому він послався на слова свого знайомого, який розповів про те, що господар Кремля "дійсно виглядає втомленим і трохи застарілим".

У свою чергу Західні чиновники кажуть, що президентські вибори 2024 року в РФ "виглядають цікавіше, ніж шість місяців тому".

"Збиток, який він завдає положенню Росії в світі, російській економіці, майбутньому Росії буде мати політичні наслідки", - сказав один з них.

Підкреслюється - те, що Кремль не перейменував своє вторгнення в Україну з "спецоперації" в "війну", на думку чиновників, свідчить про високу нервозність щодо того, як прості росіяни ставляться до конфлікту.

Продовження війни і мобілізація в РФ

Співрозмовники видання вважають, що в Росії все ж відбудеться масова мобілізація, під час якої уряд вербуватиме людей з бідних регіонів для участі в бойових діях в Україні.

Але Москва стурбована цим, оскільки це було б визнанням невдачі того, що повинно було стати блискавичним вторгненням.

Тим часом прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков спробував спростувати чутки про погане здоров'я Путіна.

"Я можу вам сказати одне, що вчора, я знаю, вдень він дійсно грав у хокей", - передає заяву Пєскова NBC News 21 червня Sky News.

читайте також"Вождю доведеться йти": у РФ розповіли про вибір наступника Путіна

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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