"Бальзамує себе живцем": у Росії розповіли про погіршення здоров'я Путіна

У РФ може відбутися масова мобілізація, під час якої уряд вербуватиме людей з бідних регіонів.
Незважаючи на велику кількість інформації про погіршення стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна, ймовірно, поки він не втратить підтримку у себе в країні.
Це зумовить те, що війна в Україні ще триватиме, пише британське видання Mirror.
Аналітик з питань оборони і безпеки Майкл Кларк вважає, що Володимир Путін "бальзамує себе живцем" за допомогою ботокса.
"Є більше балаканини про його здоров'я, більше спекуляцій про спадкоємність", — сказав експерт.
При цьому він послався на слова свого знайомого, який розповів про те, що господар Кремля "дійсно виглядає втомленим і трохи застарілим".
У свою чергу Західні чиновники кажуть, що президентські вибори 2024 року в РФ "виглядають цікавіше, ніж шість місяців тому".
"Збиток, який він завдає положенню Росії в світі, російській економіці, майбутньому Росії буде мати політичні наслідки", - сказав один з них.
Підкреслюється - те, що Кремль не перейменував своє вторгнення в Україну з "спецоперації" в "війну", на думку чиновників, свідчить про високу нервозність щодо того, як прості росіяни ставляться до конфлікту.
Продовження війни і мобілізація в РФ
Співрозмовники видання вважають, що в Росії все ж відбудеться масова мобілізація, під час якої уряд вербуватиме людей з бідних регіонів для участі в бойових діях в Україні.
Але Москва стурбована цим, оскільки це було б визнанням невдачі того, що повинно було стати блискавичним вторгненням.
Тим часом прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков спробував спростувати чутки про погане здоров'я Путіна.
"Я можу вам сказати одне, що вчора, я знаю, вдень він дійсно грав у хокей", - передає заяву Пєскова NBC News 21 червня Sky News.
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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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