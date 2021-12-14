Кулеба про діалог Зеленського і Путіна: організація переговорів не ведеться

Організація прямих переговорів лідерів України і Росії зайшла в глухий кут / УНІАН, Reuters

Організація прямих переговорів президента України Володимира Зеленського і російського глави Кремля Володимира Путіна зараз активно не ведеться, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Такі переговори (про прямий контакт Зеленського і Путіна, - ред.) були розпочаті, але зараз вони не знаходяться в активній фазі", - розповів журналістам глава українського МЗС, повідомляє РБК-Украина.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ", а це – Володимир Путін, тому зустріч президентів України та Росії має відбутися.

"При всьому тому лукавстві, яке ми чуємо з Кремля і від президента Росії зокрема, для всіх очевидно, що мова йде про міжнародний збройний конфлікт, в якому є два учасники — Україна і Росія. І потрібно розмовляти саме з тим, хто приймає рішення в Російській Федерації. А це Володимир Путін", - сказав Кулеба в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1.

Реклама

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган 29 листопада зробив заяву про те, що він готовий стати посередником у переговорах з врегулювання військового конфлікту Росії та України. За його словами, Анкара змогла встановити контакти як з Банковою, так і з Кремлем.

Російські ЗМІ написали про те, що Ердоган запропонував Україні і Росії провести саміт щодо Донбасу за участю Туреччини. Однак прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув таку ідею, підкресливши, що Москва не визнає себе учасником конфлікту на Донбасі.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна підтримує прагнення Туреччини стати посередником у переговорах Зеленського і Путіна. На Банковій закликали Москву розглянути ініціативу Ердогана.

Вам може бути цікаво: