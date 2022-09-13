Кабмін схвалив проєкт "воєнного" держбюджету-2023

Кабмін схвалив проект держбюджету-2023 / Reuters

У середу, 13 вересня, Кабмін схвалив проєкт держбюджету України на 2023 рік. Завтра планується його реєстрація у Верховній Раді, йдеться в повідомленні міністра фінансів Сергія Марченка.

"Бюджет воюючої країни на 2023 рік розроблений Міністерством фінансів України і підтриманий Кабміном", - написав він.

Народний депутат від Партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив у Telegram, що 14 вересня планується реєстрація проєкту бюджету в парламенті.

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Надання пропозицій нардепів триватиме до 1 жовтня, а голосування в першому читанні - до 20 жовтня.

Попередні свідчення держбюджету-2023:

Прогнозований ВВП на 2023 рік закладений на рівні 6371,3 млрд грн

зростання ВВП на + 2,5% по відношенню до 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%

Інфляція + 30%

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не змінюється: 6700 і 2589 грн.

Основним пріоритетом у Державному бюджеті на 2023 рік стане безпека і оборона України, на яку піде половина коштів. Другим пріоритетом будуть соціальні програми для населення, заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

"В бюджеті, який ми подаємо, є один головний пріоритет - оборона і безпека нашої країни. 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки і оборони", - сказав він.

Ці гроші підуть на зарплати військових, забезпечення армії, ремонти і закупівлі техніки і зброї. У порівняння з бюджетом, який подавався на 2022 рік, зростання витрат на безпеку і оборону буде більш ніж в 4 рази.

Другим пріоритетом є соціальні програми. За словами Шмигаля, пенсії, субсидії, допомоги малозабезпеченим сім'ям, виплати ТПО, витрати на медицину та освіту становлять 35% від усіх витрат у проєкті бюджету, а це понад 800 млрд гривень.

Також передбачається збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень.

"Іншими словами: з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію і безпеку, ще 35 копійок - на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло і прозоро", - сказав прем'єр.

Інші витрати будуть скорочуватися. Так, зменшаться витрати на органи державної влади - скоротиться кількість чиновників, а також їхні зарплати і премії.

Шмигаль повідомив, що витрати на утримання органів держвлади, за винятком силових структур, будуть скорочені на 11,6 млрд гривень порівняно з 2022 роком.

Крім того, буде створено бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії в розмірі не менше 19 млрд гривень.

"Там плануємо акумулювати конфісковані кошти Росії і росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення. Також передбачена додаткова дотація на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв'язку з війною в розмірі 24 млрд гривень", - сказав прем'єр.

У 2023 році доходи України складуть 1,28 трлн гривень, тоді як витрати заплановані на рівні 2,57 трлн гривень. Так, щомісячний дефіцит бюджету оцінюється більш ніж в 3 млрд доларів.

"Вже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, аби фінансова підтримка партнерів тривала в 2023 році", - додав він.

Нагадаємо, раніше, в травні 2022 року, керівник Міністерства фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю авторитетному британському The Economist - у разі, якщо російська повномасштабна військова агресія проти України триватиме ще 3-4 місяці, то для підтримки української економіки можуть знадобитися дуже "болючі заходи", в першу чергу ‒ велике підвищення податків.

До того президент Володимир Зеленський говорив про те, що в Євросоюзі готується рішення про ліквідацію на рік всіх мит і квот на український експорт і припинення дії антидемпінгових тарифів.

Такий крок з боку Брюсселя допоможе зберегти економічну активність в Україні та національне виробництво.

Раніше президент повідомив, що пріоритетом держбюджету на наступний, 2023 рік, стане звичайно ж сектор безпеки і оборони. Також мають намір скоротити всі витрати, які не відповідають потребам воєнного часу, заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський у середу, 7 вересня.

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