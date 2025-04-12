Хочуть взяти під контроль український газопровід: названо нові вимоги США

Через цей газопровід відбувались поставки російського газу в Європу.

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Нові умови угоди про копалини / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези:

США представили новий документ угоди про копалини

Він передбачає, що США отримують під свій контроль український газопровід

Угода, однак, не надасть Україні гарантій безпеки

Між Україною та США тривають переговори щодо угоди про корисні копалини. Новий проект документу, який надали Штати, передбачає, що США отримують під свій контроль в тому числі український газопровід, через який відбувались поставки російського газу в Європу. Про це повідомляє Reuters.

"Джерело повідомило, що однією з "пасхалок", знайдених у документі, була вимога США до Міжнародної корпорації фінансування розвитку уряду США взяти під контроль газопровід від російського енергетичного гіганта Газпром через Україну до Європи", – йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що останній проект надасть США привілейований доступ до родовищ корисних копалин України та вимагатиме від Києва розміщувати у спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями. Запропонована угода, однак, не надасть Україні гарантій безпеки.

Також повідомляється, що український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells в якості зовнішнього радника в угоді з мінералами.

У виданні також додали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про видобуток корисних копалин має бути вигідною для обох країн і може бути структурована таким чином, що допоможе модернізувати Україну.

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Угода про копалини - що відомо

Як повідомляв Главред, згідно з даними видання The New York Times, оновлений проєкт договору про корисні копалини передбачає ще більш жорсткі умови для Києва порівняно з попередніми версіями.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона уже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про корисні копалини. За його словами, відсутність суперечностей між угодою та курсом України на вступ до Євросоюзу є принциповою позицією нашої держави.

Крім того, раніше, президент США Дональд Трамп заявляв, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів.

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