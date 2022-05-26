У Херсонській області росіяни влаштували розбірки з обстрілами, а ЗСУ потужно вдарили по їхніх позиціях

У Херсонській області росіяни влаштували розбірки з обстрілами , а ЗСУ потужно вдарили по їх позиціях / колаж фото Reuters і Facebook Д. Бурлая

Російські окупанти на Херсонщині влаштували масштабні розбірки з обстрілом позицій один одного з мінометів. Про це розповів депутат сільської ради Нововоронцовки Дмитро Бурлай на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Він каже, що росіяни обстріляли село Нововоскресенське касетними снарядами, а вже ввечері – протипіхотними фугасними мінами "Пелюстка".

"На село прилетіло приблизно до 1000 штук мін. Люди не знають, що робити, всі двори, вулиці в них, на свій ризик збирають їх, щоб прибрати з двору. Окупанти і самі не знають, що робити", – повідомив депутат.

Судячи з траєкторії снарядів, обстріл був з боку села Лепетиха.

"Жителі самі не зрозуміли, з яких причин був такий обстріл. І такі повідомлення приходять від багатьох очевидців. Виходить, що деякі угруповання окупантів між собою здійснюють якісь розбірки", - зазначив Бурлай.

Чиновник також розповів, що 25 травня ЗСУ завдали точкового удару по ворогу. За підтримки важкої техніки, авіації та артилерії вони знешкодили два російських БТРа і деякі позиції, в тому числі і бліндажі ворога по лінії фронту.

"Є підтвердження знешкодження певної кількості піхоти окупантів. Це були перші квіточки, які на собі відчули окупанти. Продовження слід. Все буде Україна!",- заявив Бурлай.

читайте такожСБУ оприлюднили фото і дані 8 окупантів, які жорстоко вбили сім'ю старости з Мотижина

Нагадаємо, раніше масовій перестрілці між російськими окупантами, що сталася в ніч на 29 квітня в тимчасово окупованій Киселівці біля Чорнобаївки, група військових російської Армії з Бурятії перемогла чеченських "тіктокерів".

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович

"Буряти перемогли, кажуть. Я завжди в них вірив, тому що це серйозні хлопці. А кадирівці - це тікток-війська. Якщо їх не знімають, вони б'ються дуже погано. Так от, буряти - хлопці прості, натхненні, вони перемогли", - сказав Арестович.

За його словами, конфлікт між російськими солдатами почався через незгоду з тим, "як ділити награбоване" і "хто піде в першу лінію чергувати".

Інші новини:

Дивіться новини Херсона онлайн