До мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва

Якщо Росія нападе на Україну, то Польща буде готова прийняти до мільйона біженців / УНІАН

У разі повномасштабної війни Росії проти України Польща може зіткнутися з ситуацією, коли на кордоні може опинитися до мільйона біженців-українців. Варшава повинна бути готова до найгіршого міграційного сценарію можливого загострення російсько-українського конфлікту. Польська держава, у разі подібного розвитку подій, надасть належну допомогу українцям. Про це заявив польський віцеміністр внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які біжать від вогню, люди, що біжать від смерті, біжать від звірств війни. Є декілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні або не настільки радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з'явитися на нашому східному кордоні", - цитує його Польське радіо.

читайте такожМільйони біженців: Резніков розкрив катастрофічний сценарій агресії РФЗа словами польського чиновника, Варшава на випадок прийняття біженців з України проводить підготовку до переходу людей через кордон, медичного обслуговування, а також забезпечення їх харчуванням і проживанням.

"За Женевською конвенцією, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не підемо від цього і не захищатимемося від цього", - сказав Вонсік.

Втім, він закликав не піддаватися панічним настроям і додав, що до закінчення Олімпійських ігор у Пекіні Москва навряд чи піде на військове вторгнення на територію України.

Реклама

"У нас ще Олімпіада попереду. Здається, у Путіна настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього", - підкреслив Мацей Вонсік.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

В адміністрації президента США Джо Байдена раніше з посиланням американську розвідку заявили про те, що Росія може готувати сценарій провокації на Донбасі, який включає напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Як стверджують у Вашингтоні, ситуація може бути використана в якості приводу для повномасштабної військової атаки на Україну.

Журналісти CNN з посиланням на інформацію Міністерства оборони України опублікували статтю, в якій мова йшла про те, що Росія сконцентрувала біля українських кордонів вже понад 127 тисяч військових. У Міноборони не виключають ракетних ударів росіян по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці у зв'язку з інформацією про можливий військовий наступ Росії. За його словами, ризик посилення збройної конфронтації залишається високим з 2014 року, проте він не змінився, у той час, коли в інформаційному просторі стали нагнітати ситуацію. Втім, він підкреслив, що держава повинна бути готовою до оборони.

У Верховній Раді заявили, що якщо відбудеться загострення військового конфлікту Росії та України, Київ мобілізує близько 300-400 тисяч резервістів, у яких є військовий досвід. Такі люди здатні в короткі терміни виконувати бойові завдання.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що біля кордонів України знаходиться близько 130 тисяч військових РФ. Однак ознак наступу немає. Ситуація нагнітається засобами масової інформації.