Бойова авіація Заходу може змінити "правила гри": Резніков очікує на рішення найближчими тижнями

Україна вже отримала протитанкову зброю, зенітні установки, далекобійну артилерію і ППО, тому можливі будь-які поставки, зазначив Олексій Резніков.

Україна сподівається, що Захід незабаром візьме на себе зобов'язання щодо постачань F-16 - Резніков / Колаж wikimedia.org, УНІАН

Офіційний Київ сподівається, що після отримання танків Захід надасть бойову авіацію, і розраховує на ухвалення потрібного рішення вже в найближчі два тижні. Українська держава вже отримала безліч одиниць Західної військової техніки, тому можливі поставки будь-якого озброєння. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю CBC він розповів про те, що Київ після танків чекає від західного світу бойових літаків. Українська влада сподівається на ухвалення позитивного рішення найближчими двома тижнями.

На думку глави Міноборони, військові літаки Заходу здатні "змінити правила гри в боротьбі з Росією".

"(Сподіваюся, - ред.), що найближчі два тижні обговорень з європейськими та північноамериканськими союзниками щодо військовій авіації призведуть до відповідних зобов'язань", - сказав Резніков.

Також він додав, що Україна вже отримала військову техніку від Заходу, якої у неї колись не було. Йшлося про протитанкову зброю, зенітні установки, далекобійну артилерію та системи протиповітряної оборони.

Резніков звернув увагу, що з початком війни українцям почала надходити така військова техніка, якої в України колись і не було. Зокрема, протитанкова і зенітна зброя, а також артилерія великої дальності і системи ППО.

"Для мене все, що неможливо сьогодні (буде) можливо завтра", - підкреслив Олексій Резніков.

Плани щодо постачання Україні винищувачів F-16

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна скоро може отримати американські військові літаки F-16. У Facebook він опублікував відео з підписом "Незабаром в небі України".

За інформацією Politico, військові чиновники підштовхують Міноборони США до рішення щодо постачання Україні винищувачів F-16. Інше джерело додало, що Штатам знадобляться тижні на вирішення питання. Потрібно отримати схвалення на передачу літаків іншими країнами. Втім, в Пентагоні і публічно сказали, що постачання Києву F-16 не виключені.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україні в перспективі знадобиться повністю замінити свій парк радянських бойових літаків на F-16. ЗС планують сформувати мінімум 5 повітряних бригад.

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Танки заходу для України: