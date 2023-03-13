Бойовики Вагнера намагаються прорватися до центру Бахмута, ЗСУ завдають контрударів – Сирський

Ситуація в Бахмуті залишається складною, проте сили оборони України відбивають спроби російських окупантів захопити місто, сказав Олександр Сирський.

Армія України продовжує тримати оборону в Бахмуті - Сирський / Колаж сухопутні війська України, соцмережі

Бойовики ПВК Вагнера намагаються прорвати оборону ЗСУ в Бахмуті Донецької області. Окупанти атакують з кількох напрямків, щоб просунутися до центру міста. Обстановка складна, але українські війська не дають прорватися ворогові. Про це заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Як повідомляє інформаційний центр Міноборони, воєначальник розповів про те, що в Бахмуті складна ситуація – бойовики російської окупаційної приватної військової кампанії Вагнера йдуть в атаку з декількох напрямків і намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб підійти до центру міста. Окупанти несуть серйозні втрати.

"Ситуація навколо Бахмута залишається складною. Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - сказав Сирський.

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Також він підкреслив, що ЗСУ завдають потужного вогневого удару по окупантах з танків, артилерії та іншої військової техніки. Українські війська відбивають всі спроби ворога захопити місто і тримають оборону.

Армія України тримає оборону Бахмута

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що сили оборони України продовжать тримати оборону Бахмута. Якщо російські окупанти захоплять місто, вони попрямують далі - на Слов'янськ і Краматорськ Донеччини. Але не можна допустити, щоб ЗСУ потрапили в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: до Краматорську або Слов'янську. Це була б відкрита дорога до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - заявив Зеленський.

В американському Інституті вивчення війни припустили, що окупаційні війська РФ у разі можливого захоплення Бахмута вже не зможуть продовжити своє подальше просування. Більшість ворожих підрозділів задіяні на інших напрямках.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у відповідь на заяву генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга про те, що оборона Бахмута може завершитися вже найближчими днями, зазначила, що армія України продовжує захищати місто.

За її словами, ЗСУ в боях з окупантами виснажують їхні сили в Бахмуті.

Дивіться відео ТСН - як бойовики окупантів РФ ПВК Вагнера намагаються прорвати позиції ЗСУ у Бахмуті

Війна Росії проти України: