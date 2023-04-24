"Київ буде новою столицею Росії!": у росіян почалася істерика і паніка через "бавовну" в Криму

У мережі вони закотили істерику через те, що відбувається на тимчасово окупованому Кримському півострові.

https://glavred.net/world/kiev-budet-novoy-stolicey-rossii-u-rossiyan-nachalas-isterika-i-panika-iz-za-bavovny-v-krymu-10465429.html Посилання скопійоване

У Криму прогриміли вибухи / скріншот

У ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Таке виправдання на сильно сподобалося росіянам. У мережі вони закотили істерику через те, що відбувається на тимчасово окупованому Кримському півострові.

"Атакуючи наші об'єкти нафтогазової промисловості, Україна ставить під загрозу не тільки безпеку громадян Росії, а й економіку, і навколишнє середовище. Необхідно всі зусилля докласти, щоб посилити захист цих об'єктів", "Стерти Україну з землі повністю!!!!!", "Що там по червоних лініях?", "За Севастополь ще відповісте", "Висловимо заклопотаність", "Київ буде новою патріотичною столицею Росії!" ,- писали незадоволені росіяни в мережі.

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Реакція росіян на вибухи в Криму / скріншот

Реакція росіян на вибухи в Криму / скріншот

Реакція росіян на вибухи в Криму / скріншот

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом у війні проти Росії може наступити на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним у той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що в цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

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