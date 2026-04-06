Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Стало відомо про проблеми місії "Артеміда II"

Астронавти зіткнулися з першим серйозним випробуванням на шляху до Місяця

Екіпаж місії "Артеміда II" НАСА на борту капсули "Оріон" зіткнувся з першим серйозним випробуванням після виходу на місячну траєкторію.

Через 20 хвилин після увімкнення головного двигуна надійшло попередження про можливий витік у кабіні — сигнал, здатний поставити під загрозу життя астронавтів, пише Daily Mail.

"Ми миттєво подумали про повернення на Землю", — розповів Джеремі Хансен. На щастя, перевірка показала, що тиск у салоні стабільний, і тривога виявилася помилковою.

Після цього "Оріон" продовжив шлях до Місяця, долаючи понад мільйон кілометрів. На шостий день капсула досягне своєї максимальної відстані, перевершивши рекорд "Аполлона-13".

Команда стикається з побутовими труднощами: незвичні умови сну, проблеми з охолодженням і комічні обіди в невагомості. Проте астронавти відчувають унікальність моменту: перший пілотований політ до Місяця за понад 50 років — перевірка нових систем життєзабезпечення та технологій далекого космосу.

Місія готує ґрунт для висадки людини на Місяць у 2028 році і стане критичним випробуванням обладнання, від якого безпосередньо залежить безпека екіпажу.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

