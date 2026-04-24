Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

Розлом може активізуватися, сприяючи подальшому розколу Африки та, можливо, утворенню нових континентів і океанів.

Розкол Африки може утворити нові континенти й океани

Розкол Африки може утворити нові континенти й океани

Розлом відіграє роль "направляючої" для руху двох плит

Вчені виявили під Африкою гігантський древній розлом, здатний радикально змінити уявлення про рух континентів.

Новий об'єкт, названий Ровумським трансформним розломом, тягнеться на 500 кілометрів від Мозамбіку до Танзанії, формуючи кордон між африканською сушею та океанським дном, пише Daily Mail.

Дослідники пояснюють, що цей "викопний" розлом, який з'явився ще в юрський період після розпаду суперконтиненту Гондвани, раніше ховався під осадовими породами, що переносилися річкою Ровума. Лише завдяки застосуванню сучасних супутникових вимірювань гравітації та сейсмічної рефлексії вдалося побачити його структуру.

Розлом відіграє роль "направляючої" для руху Нубійської та Сомалійської плит, впливаючи на формування Східноафриканської рифтової системи. Вчені порівнюють його роботу із залізничними рейками: розлом визначає напрямок, у якому зміщуються плити, полегшуючи поворот в одному напрямку та стримуючи рух в іншому.

Хоча сьогодні цей розлом не виявляє сейсмічної активності, у минулому він був центром потужних землетрусів і брав участь у відокремленні Мадагаскару від африканського континенту. Вчені вважають, що з часом він знову може активізуватися, сприяючи подальшому розколу Африки і, можливо, утворенню нових континентів та океанів.

Доктор Джордан Фетіан з Університету Дербі підкреслює, що відкриття на кшталт Ровумського трансформного розлому показують: стародавні розломи не просто наслідок руху плит, вони самі можуть спрямовувати формування земної кори і в довгостроковій перспективі впливати на географічний устрій планети, створюючи майбутні суперконтиненти.

Руйнівні землетруси: погляд вчених

Одним із найвражаючих природних катаклізмів в історії вважається землетрус у районі Нью-Мадрида в 1812 році. За сучасними оцінками, його магнітуда сягала 7,5–9 балів. Ця подія мала вкрай руйнівні наслідки: у деяких місцях річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а сейсмічні хвилі охопили територію понад 2,5 мільйона квадратних кілометрів. Фахівці попереджають, що якби подібний землетрус стався сьогодні, міста, зведені на нестабільних піщаних ґрунтах, такі як Мемфіс і Сент-Луїс, могли б опинитися буквально похованими під землею.

Раніше повідомлялося про те, що Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси. Вчені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес.

Нагадаємо, що у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабовідчутних.

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда становила 4,6.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

