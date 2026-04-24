Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

Олексій Тесля
24 квітня 2026, 02:15
Розлом може активізуватися, сприяючи подальшому розколу Африки та, можливо, утворенню нових континентів і океанів.
В Україні стався землетрус
Розкрито сценарій розколу Африки / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Розкол Африки може утворити нові континенти й океани
  • Розлом відіграє роль "направляючої" для руху двох плит

Вчені виявили під Африкою гігантський древній розлом, здатний радикально змінити уявлення про рух континентів.

Новий об'єкт, названий Ровумським трансформним розломом, тягнеться на 500 кілометрів від Мозамбіку до Танзанії, формуючи кордон між африканською сушею та океанським дном, пише Daily Mail.

Дослідники пояснюють, що цей "викопний" розлом, який з'явився ще в юрський період після розпаду суперконтиненту Гондвани, раніше ховався під осадовими породами, що переносилися річкою Ровума. Лише завдяки застосуванню сучасних супутникових вимірювань гравітації та сейсмічної рефлексії вдалося побачити його структуру.

Розлом відіграє роль "направляючої" для руху Нубійської та Сомалійської плит, впливаючи на формування Східноафриканської рифтової системи. Вчені порівнюють його роботу із залізничними рейками: розлом визначає напрямок, у якому зміщуються плити, полегшуючи поворот в одному напрямку та стримуючи рух в іншому.

Хоча сьогодні цей розлом не виявляє сейсмічної активності, у минулому він був центром потужних землетрусів і брав участь у відокремленні Мадагаскару від африканського континенту. Вчені вважають, що з часом він знову може активізуватися, сприяючи подальшому розколу Африки і, можливо, утворенню нових континентів та океанів.

Доктор Джордан Фетіан з Університету Дербі підкреслює, що відкриття на кшталт Ровумського трансформного розлому показують: стародавні розломи не просто наслідок руху плит, вони самі можуть спрямовувати формування земної кори і в довгостроковій перспективі впливати на географічний устрій планети, створюючи майбутні суперконтиненти.

Руйнівні землетруси: погляд вчених

Одним із найвражаючих природних катаклізмів в історії вважається землетрус у районі Нью-Мадрида в 1812 році. За сучасними оцінками, його магнітуда сягала 7,5–9 балів. Ця подія мала вкрай руйнівні наслідки: у деяких місцях річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а сейсмічні хвилі охопили територію понад 2,5 мільйона квадратних кілометрів. Фахівці попереджають, що якби подібний землетрус стався сьогодні, міста, зведені на нестабільних піщаних ґрунтах, такі як Мемфіс і Сент-Луїс, могли б опинитися буквально похованими під землею.

Раніше повідомлялося про те, що Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси. Вчені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес.

Нагадаємо, що у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабовідчутних.

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда становила 4,6.

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

Останні новини

03:00

Видаляє навіть стійкі плями: одна кнопка в пралці зробить одяг в рази чистішим

02:15

Вчені вразили знахідкою: під Африкою виявили розлом, що розколює континент надвоє

01:05

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

00:10

Війна Росії з НАТО: розкрито ймовірні напрямки російського штурму

23 квітня, четвер
23:55

Раз на день чи раз на тиждень: як часто смартфону потрібно робити рестартВідео

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
23:34

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

23:17

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

22:41

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку садуВідео

22:36

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Реклама
22:35

З паличкою: Галкін показав справжню Пугачову

22:32

Картон замість гербіцидів: метод боротьби з бур’янами та збагачення ґрунту

21:52

Небезпечне сусідство: які рослини-загарбники витісняють інші квіти з саду

21:51

У Росії помер популярний телеведучий "Першого каналу"

21:44

Вихідні з характером: які "примхи" підготувала погода для мешканцям Дніпра

21:30

Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

21:26

У чому Україна виявилася сильнішою за Росію на фронті: генерал назвав три фактори

20:55

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

20:47

Гігієна по-радянськи: чим користувалися в СРСР до появи туалетного паперу

20:41

250 мл у барабан і 90 °C: як позбутися цвілі в пральній машиніВідео

20:27

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкоюВідео

Реклама
20:00

Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

19:59

Постійна нестача грошей: які побутові звички та прикмети призводять до злиднів

19:25

Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

19:19

Сухий корм може зашкодити котові: ветеринар здивувала зізнаннямВідео

19:10

Як Європа ризикує знову потрапити в пастку РФ: Копитько назвав ризикиПогляд

18:58

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

18:45

Помилка коштує цілого статку: який колір огорожі відлякає покупця будинку

18:41

"Порятунку немає": Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати даліВідео

18:35

Турнірна таблиця УПЛ змінилася: як пройшов матч "Шахтар" — "Зоря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" - як правильно сказати українськоюВідео

18:06

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

17:57

Важить близько 5 кг: найменша жінка у світі виросла і змінилася

17:56

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

17:39

3 заборони, які не можна порушувати у свято 24 квітня — прикмети

17:18

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

17:13

У даті народження приховано покликання людини: відповідь може здивувати

17:12

Сильні заморозки з штормовим вітром йдуть на Львівщину: коли погіршиться погода

17:11

Бруд накопичується не там, де всі думають: як почистити лійку душу

16:58

Лише чотири знаки зодіаку повністю розкриваються лише з віком - хто вони

16:41

Агресивний алкоголік: у Росії Лепсу добряче притиснули

Реклама
16:37

Лінивий пиріг на сковорідці: рецепт шикарного десерту за 35 хвилин

16:19

"Складніша ціль": експерт попередив про нову небезпеку "Шахедів"

16:12

Гороскоп Таро на завтра, 24 квітня: Тельцям — чесність, Ракам — сповільнитися

16:03

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

16:00

Світу загрожує нова небезпека: майбутнє без людей виявилося реальним

15:49

"Ще є час": принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну

15:48

Китайський гороскоп на завтра, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

15:25

Майже 100 гривень на ціннику: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:21

Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

15:20

Загроза масованого обстрілу, РФ підняла в небо Ту-95: відомі терміни удару

