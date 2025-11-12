Розкрито спосіб уповільнити старіння: вчені вразили результатами досліджень

Фізична активність і соціальні зв'язки - багатомовність сприяє збереженню ясності розуму.

Як уповільнити старіння / Колаж: Главред, фото: Pexels/SHVETS production, Pixabay/pxby666

Важливе:

У деяких людей ризик прискореного біологічного старіння вищий

Чим більше мов знає людина, тим сильніше виражений захисний ефект

Вільне володіння двома і більше мовами виявилося потужним, але недооціненим інструментом у боротьбі з наслідками старіння.

Згідно з новим масштабним дослідженням, опублікованим в IFLScience, у людей, які розмовляють тільки однією мовою, ризик прискореного біологічного старіння приблизно вдвічі вищий, ніж у тих, хто регулярно використовує кілька мов.

Вчені проаналізували дані 86 тисяч осіб із 27 європейських країн у віці від 51 до 90 років. Результати показали: чим більше мов знає людина, тим сильніше виражений захисний ефект для мозку й організму.

Дослідники пояснюють це тим, що постійне перемикання між мовними системами слугує своєрідною "гімнастикою для мозку", підтримуючи його гнучкість і створюючи "когнітивний резерв", який сповільнює зниження розумових і фізичних здібностей.

Як і інші чинники здорового способу життя - фізична активність і соціальні зв'язки - багатомовність сприяє збереженню ясності розуму та життєвої енергії з віком. Навіть з урахуванням таких факторів, як спосіб життя, харчування або соціальна активність, ефект володіння кількома мовами залишався статистично значущим.

Ці висновки обнадіюють, адже, за оцінками, близько 50-70% населення Землі володіють двома і більше мовами. Однак для країн, де більшість розмовляє тільки однією - наприклад, США, Великої Британії, Канади та Австралії, - результати викликають тривогу: саме там спостерігається швидке зростання кількості вікових когнітивних порушень.

Лінгвіст з Університету Окленда професор Стівен Мей, коментуючи роботу, наголосив, що багатомовність приносить не лише когнітивні, а й соціальні та освітні переваги, про які відомо вже десятиліттями.

Автори дослідження вважають, що отримані дані варто враховувати при формуванні державної політики - від систем охорони здоров'я до освітніх програм.

Початок старіння: що кажуть науковці

Старіння - це природний життєвий процес, який починається після періоду зрілості. У цей етап організм поступово втрачає фізичну витривалість, знижується розумова активність і змінюються звичні соціальні функції людини. Явище має як біологічні, так і соціальні ознаки, за якими можна визначити його початок.

Про джерело: IFLScience IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт. Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

