Передвісник швидкої смерті: вчені вразили – що бачать люди на смертному одрі

Нерідко трапляються й заспокійливі образи, сповнені природних мотивів або символів краси.

https://glavred.net/nauka/predvestnik-skoroy-smerti-uchenye-oshelomili-chto-vidyat-lyudi-na-smertnom-odre-10757810.html Посилання скопійоване

Що бачать люди уві сні перед смертю

Ви дізнаєтеся:

Вчені дослідили сни та бачення людей в останні дні життя

Поширений сюжет — зустрічі з померлими родичами

Питання про те, що людина переживає на межі життя і смерті, давно хвилює багатьох. Вчені спробували наблизитися до відповіді, вивчивши сни і бачення людей в останні дні життя.

Для цього дослідники опитали фахівців з паліативної допомоги — лікарів, медсестер і психологів, які спостерігають за важкими пацієнтами. За їхніми словами, у таких людей часто повторюються схожі образи, пише Daily Mail.

відео дня

Найпоширеніший сюжет — зустрічі з померлими родичами.

"Наприклад, один фахівець розповів про пацієнтку, якій приснилося, як її чоловік каже: "Я чекаю на тебе", розтлумачивши це як знак внутрішнього спокою та прийняття".

Також пацієнти нерідко бачать символи переходу — двері, сходи або яскраве світло. Наприклад, одна пацієнтка описала, як вона "босоніж йшла до відкритих дверей, залитих світлом".

Однак не всі такі сни спокійні: деякі супроводжуються тривожними і лякаючими образами.

"Один з учасників згадав пацієнта, якому приснилося, що „монстр з обличчям моєї матері тягне мене вниз", — образ, який фахівець сприйняв як відображення невирішеного емоційного конфлікту або страху відпустити ситуацію", — пояснила команда.

Водночас трапляються й заспокійливі бачення, наповнені природними образами або символами краси.

Наприклад, один із пацієнтів описав побачене як "білу істоту". "Кінь скаче вздовж берегової лінії".

Причини появи таких різних сюжетів до кінця не зрозумілі. Однак фахівці припускають, що спокійні сни можуть допомагати людині прийняти те, що відбувається, тоді як тривожні відображають внутрішні переживання та невирішені емоційні питання.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред