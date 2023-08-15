Остання пригода Бріджит Джонс: названа дата виходу фінальної частини фільму

ЗМІ припускають, що Рене Зеллвегер вже примірила на себе роль чарівної Джонс в останній раз.

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Бріджит Джонс: остання глава - дата прем'єри / колаж: Главред, фото: imdb.com

Американська акторка Рене Зеллвегер зовсім скоро з'явиться на екранах у своїй найбільш впізнаваній ролі - чарівної Бріджит Джонс. Останній фільм про її любовні пригоди вийшов в 2016 році. Сюжет романтичної комедії був зав'язаний на вагітності Бріджит.

У жовтні 2022 року Хелен Філдінг, автор книг про Джонс, на основі яких була знята кіносерія, у своєму інтерв'ю для видання RadioTimes повідомила, що вже приступила до написання сценарію до четвертого, останнього фільму про Бріджит Джонс. В його основу буде покладено роман "Бріджит Джонс в захваті від хлопчиська".

Зараз по мережі гуляє фото Рене Зеллвегер в образі Джонс, та перші подробиці про майбутній фільм. До своїх ролей в кіноісторії повернуться актори Х'ю Грант і Патрік Демпсі, а також з'являться нові обличчя, на кшталт Наомі Харріс і Джоді Комер.

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Четверта, заключна частина фільму буде присвячена відносинам Бріджит з підростаючим сином, а також новому роману зі значно молодшим чоловіком.

Передбачається, що прем'єра фільму, який називається "Бріджит Джонс: остання глава (Bridget Jones: The Last Chapter)", відбудеться в грудні 2024 року, напередодні Різдва.

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