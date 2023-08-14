Матуся нарозхват: у Шакіри роман з легендарним репером - ЗМІ

Спортсмени, актори і музиканти - у холостячки Шакіри немає відбою від потенційних залицяльників.

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Шакірі приписують роман з Дрейком / колаж: Главред, фото: instagram.com/shakira, instagram.com/champagnepapi

У житті колумбійської співачки Шакіри після розлучення з футболістом Жераром Піке безумовно почався новий цікавий етап - і в творчому, і в особистому. Артистка б'є рекорди з прослуховувань на популярних платформах, знімає кліпи, випускає нові треки... І при цьому залишається ласим шматочком для іменитих чоловіків.

Шакірі в статусі холостячки вже приписували романи і з популярними акторами, і з успішними спортсменами. Тепер пристрасну колумбійку підозрюють у відносинах з одним з найпопулярніших реп-виконавців нашого часу.

Видання Daily Mail повідомляє, що сердечко Шак вкрав репер Дрейк. Нещодавно знаменитості разом опинилися на одній з голлівудських вечірок, яку покинули окремо, але з різницею в лічені хвилини. Через це папараці припускають, що Шакіра і Дрейк могли продовжити розваги удвох десь в іншому місці.

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Дрейк ніколи не одружувався. У нього було два серйозних романи - зі співачкою SZA, і зі співачкою Ріанною. З останньою у нього склалися непрості відносини: протягом семи років, з 2009 по 2016, пара не один раз розходилася і сходилася. Втім, про Рірі він завжди відгукується з теплом.

У Дрейка є позашлюбний син, який народився в жовтні 2017 року від французької художниці та моделі Софі Брюссо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Шакіри новий роман з баскетболістом - молодий і перспективний спортсмен молодше співачку на 12 років. Він виступає за команду НБА "Майамі Хіт".

Також стало відомо, що після гучного розлучення з Шакірою Жерар Піке одружується на юній моделі, роман з якою і поставив крапку в його стосунках з колумбійською співачкою.

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