УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Матуся нарозхват: у Шакіри роман з легендарним репером - ЗМІ

Анна Підгорна
14 серпня 2023, 21:53 оновлено 14 серпня, 21:53
148
Спортсмени, актори і музиканти - у холостячки Шакіри немає відбою від потенційних залицяльників.
Шакіра, Дрейк
Шакірі приписують роман з Дрейком / колаж: Главред, фото: instagram.com/shakira, instagram.com/champagnepapi

У житті колумбійської співачки Шакіри після розлучення з футболістом Жераром Піке безумовно почався новий цікавий етап - і в творчому, і в особистому. Артистка б'є рекорди з прослуховувань на популярних платформах, знімає кліпи, випускає нові треки... І при цьому залишається ласим шматочком для іменитих чоловіків.

Шакірі в статусі холостячки вже приписували романи і з популярними акторами, і з успішними спортсменами. Тепер пристрасну колумбійку підозрюють у відносинах з одним з найпопулярніших реп-виконавців нашого часу.

Видання Daily Mail повідомляє, що сердечко Шак вкрав репер Дрейк. Нещодавно знаменитості разом опинилися на одній з голлівудських вечірок, яку покинули окремо, але з різницею в лічені хвилини. Через це папараці припускають, що Шакіра і Дрейк могли продовжити розваги удвох десь в іншому місці.

відео дня

Дрейк ніколи не одружувався. У нього було два серйозних романи - зі співачкою SZA, і зі співачкою Ріанною. З останньою у нього склалися непрості відносини: протягом семи років, з 2009 по 2016, пара не один раз розходилася і сходилася. Втім, про Рірі він завжди відгукується з теплом.

У Дрейка є позашлюбний син, який народився в жовтні 2017 року від французької художниці та моделі Софі Брюссо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Шакіри новий роман з баскетболістом - молодий і перспективний спортсмен молодше співачку на 12 років. Він виступає за команду НБА "Майамі Хіт".

Також стало відомо, що після гучного розлучення з Шакірою Жерар Піке одружується на юній моделі, роман з якою і поставив крапку в його стосунках з колумбійською співачкою.

Інші новини про Шакіру:

шоу-бізнес Шакіра Дрейк новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Якщо не здастеся, будете вмирати": РФ готує удари по людних місцях - Жданов

"Якщо не здастеся, будете вмирати": РФ готує удари по людних місцях - Жданов

22:52 Україна
ЗСУ прорвалися вперед на двох напрямках і захопили нові рубежі

ЗСУ прорвалися вперед на двох напрямках і захопили нові рубежі

22:21 Україна
РСЗВ, артилерія та авіація: Череватий розповів, як ЗСУ "виховують" окупантів

РСЗВ, артилерія та авіація: Череватий розповів, як ЗСУ "виховують" окупантів

21:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:10

"Це був міраж": Олександр Еллерт заявив, що шкодує про шоу з Мішиною

22:52

"Якщо не здастеся, будете вмирати": РФ готує удари по людних місцях - Жданов

22:34

У Росії сталась "бавовна" неподалік нафтового родовища: що відомоВідео

22:21

ЗСУ прорвалися вперед на двох напрямках і захопили нові рубежі

21:53

Матуся нарозхват: у Шакіри роман з легендарним репером - ЗМІ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:40

РСЗВ, артилерія та авіація: Череватий розповів, як ЗСУ "виховують" окупантів

21:22

РФ націлилася на одне місто України: Жданов назвав, де чекати на удар окупантів

20:33

"Б'ємо з їхньої ж зброї": боєць ЗСУ прокоментував чутки про втечу окупантів з Урожайного

20:28

Вагнерівці ампутували дві руки: воїн ЗСУ розповів про 46 днів кошмару у полоні

Реклама
20:05

Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

19:57

Колишня невістка Ющенка відірвалася на вечірці з росіянами під пісні МеладзеВідео

19:52

Не розвалиться: п'ять простих рецептів з молодою картоплею

19:48

Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі СоледараВідео

19:10

Чи готовий Кремль воювати з НАТО?Погляд

19:05

Пашу-мерседеса госпіталізували - адвокат

18:52

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – ЖдановЕксклюзив

18:35

Боєприпаси та протитанкові засоби: США оголосили новий пакет допомоги для ЗСУ

18:16

Навіщо 16 серпня кидати ніж на перехрестя: старі прикмети і важливі заборони

18:13

Як українською назвати штопор: популяризатор мови озвучив милозвучний аналог

17:57

Як відмити каструлю, якщо вона згоріла: два інгредієнта - і каструля, як нова

Реклама
17:37

Бійня на Запоріжжі: кадировці й дагестанці "покришили" одне одного в ході розбірок

17:25

А в таверні голосно волала скрипка: Лопес на курорті яскраво заспівала і станцювалаВідео

17:09

Викрито ще одного недоброчесного співробітника ТЦК: на чому спіймали

17:07

Три інсульти, зупинка дихання і втрата руки: лікарі дивом врятували 22-річного воїна

17:06

Чим вбити запах диму в будинку, коли на кухні щось згоріло: два способи

16:45

Що краще пити капучино або латте: як не заплутатися і відчути незвичайний смак

16:38

РФ готує нові удари: стало відомо, чим окупанти планують бити по Україні

16:26

Гороскоп на завтра 15 серпня 2023: Близнюки багато зароблять, Рибам - ризик

16:25

Що ви побачили першим: головоломка визначить, наскільки ви довірливі

16:15

"Дуже ганебно": посол жорстко пройшовся по Ізраїлю через ставлення до українців

16:09

"Починає паралізувати": дружині Мірошниченко у важкому стані викликали швидку

16:04

Всі будуть у захваті: як приготувати неймовірно м'яку печінку - бомбічний секрет

15:39

Десятки окупантів злетіли у повітря: під Маріуполем приліт по базі військових РФ

15:26

У Зеленського розповіли, як ракети Taurus і АТАСМЅ змінять ситуацію на полі бою

15:15

Валентина Тализіна брудно образила Лію Ахеджакову за підтримку України

15:14

Що має бути в кошику на Яблучний Спас: підготовка до свята

15:00

Родичам загиблих і зниклих безвісти в АТО дозволили виїзд за кордон

14:48

РФ застосовує тактику "випаленої землі": Данілов назвав мету окупантів

14:23

"Мирні жителі не повинні бути мішенню" в ООН розкритикували окупантів через обстріли Півдня України

13:55

В Одеській області у військовій частині офіцер побив військовослужбовця

Реклама
13:44

Росія може вдарити по Україні на День Незалежності, ворог підступний - Ігнат

13:33

Елітарне мистецтво: Українська диригентка Линів одягла футболку Wagner Power і "отримала" в Мережі

13:09

"Рідна мати моя": знахабніла Лорак разом з Кіркоровим заспівала під акомпанемент Крутого

12:59

Прем'єра року: стала відома дата виходу європейського сезону Голосу країниВідео

12:57

Коли в Україні святкують Горіховий Спас: головні прикмети і дата

12:45

Санта Дімопулос розповіла, чому зраджують чоловіки і в чому вина жінки

12:29

Фейки про удар по ОдесіПогляд

12:28

Скандальна Оксана Байрак втекла до РФ і якшається з пропагандистами

12:26

Повторний наступ на Київ можливий: Наєв назвав умови атаки РФ на столицю

12:25

Росія зіткнулася з дилемою: у розвідці Британії оцінили рейди ЗСУ через Дніпро

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти