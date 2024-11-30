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У мережі обговорюють Ліндсі Лохан, яка змінилася до невпізнання

Олена Кюпелі
30 листопада 2024, 10:41
281
Батько актриси прокоментував зовнішність своєї доньки.
Ліндсі Лохан показала струнку фігуру
Ліндсі Лохан показала струнку фігуру / Колаж Главред, фото Instagram/lindsaylohan

Коротко:

  • Ліндсі Лохан вразила своїм сяючим виглядом
  • Що думає батько артистки

У мережі обговорюють голлівудську акторку Ліндсі Лохан, яка змінилася до невпізнання, незважаючи на нещодавні пологи та бурхливу молодість.

За даними видання Page Six, актрису одразу ж запідозрили в тому, що вона зробила собі кілька операцій. Однак батько Ліндсі Лохан, Майкл Лохан, прояснив ситуацію і відповів, чи лягала його знаменита дочка під ніж.

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"Ліндсі ніколи не робила пластичних операцій", - ексклюзивно розповів колишній трейдер з Волл-стріт, 64 роки, перш ніж визнати, що зірка "Паскудних дівчат", 38 років, робила "пілінги, філери та ботокс".

Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням
Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням / Фото Instagram/ lindsaylohan

"Її зовнішність природна - як і її талант", - захоплено каже гордий батько, додаючи, що, на його думку, "огидно" для людей "поширювати неправдиві історії" про те, чи робили зірки якісь уколи та підтяжки.

До того, як Майкл висловився, у мережі вирували розмови про молодий зовнішній вигляд Ліндсі останнім часом.

"Необхідно вивчити сяйво Ліндсі Лохан", - нещодавно прокоментував один із шанувальників її фото в соціальній мережі X.

Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням
Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням / Фото Instagram/ lindsaylohan

"Особливо хочу дізнатися про процедури Ліндсі Лохан. Вона ніколи. Ніколи. Ніколи не виглядала краще", - втрутився інший користувач соціальних мереж. "Хто-небудь, будь ласка, назвіть нам ім'я і номер телефону лікаря, оскільки я хотіла б записатися на прийом через 5-7 років. Можливо, раніше, враховуючи, який приголомшливий у неї вигляд".

Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням
Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням / Фото Instagram/ lindsaylohan

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американська акторка Ліндсі Лохан очікує на первістка. Актриса готувалася до пологів у Дубаї, куди приїхали її батьки і брати з сестрами.

Главред також писав про те, що раніше Ліндсі Лохан, яка нещодавно оголосила про те, що чекає на свою першу дитину, показала, який вигляд матиме дитяча кімната малюка.

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Хто така Ліндсі Лохан

Ліндсі Лохан - американська акторка, співачка, модель і дизайнерка одягу. Як пише Вікіпедія, вона почала свою кар'єру як модель у віці трьох років, трохи пізніше почала зніматися в кіно, знялася у значній кількості рекламних роликів. У віці 10 років Ліндсі почала грати в телесеріалах, а в 11 років зіграла головну роль у комедії 1998 року "Пастка для батьків". За 6 років Ліндсі вже стала популярною кіноактрисою, зігравши головні ролі у фільмах "Чутлива п'ятниця", "Погані дівчата" і "Божевільні перегони".

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