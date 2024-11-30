У мережі обговорюють Ліндсі Лохан, яка змінилася до невпізнання

Батько актриси прокоментував зовнішність своєї доньки.

https://glavred.net/stars/v-seti-obsuzhdayut-izmenivshuyusya-do-neuznavaemosti-lindsi-lohan-10618727.html Посилання скопійоване

Ліндсі Лохан показала струнку фігуру / Колаж Главред, фото Instagram/lindsaylohan

Коротко:

Ліндсі Лохан вразила своїм сяючим виглядом

Що думає батько артистки

У мережі обговорюють голлівудську акторку Ліндсі Лохан, яка змінилася до невпізнання, незважаючи на нещодавні пологи та бурхливу молодість.

За даними видання Page Six, актрису одразу ж запідозрили в тому, що вона зробила собі кілька операцій. Однак батько Ліндсі Лохан, Майкл Лохан, прояснив ситуацію і відповів, чи лягала його знаменита дочка під ніж.

відео дня

"Ліндсі ніколи не робила пластичних операцій", - ексклюзивно розповів колишній трейдер з Волл-стріт, 64 роки, перш ніж визнати, що зірка "Паскудних дівчат", 38 років, робила "пілінги, філери та ботокс".

Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням / Фото Instagram/ lindsaylohan

"Її зовнішність природна - як і її талант", - захоплено каже гордий батько, додаючи, що, на його думку, "огидно" для людей "поширювати неправдиві історії" про те, чи робили зірки якісь уколи та підтяжки.

До того, як Майкл висловився, у мережі вирували розмови про молодий зовнішній вигляд Ліндсі останнім часом.

"Необхідно вивчити сяйво Ліндсі Лохан", - нещодавно прокоментував один із шанувальників її фото в соціальній мережі X.

Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням / Фото Instagram/ lindsaylohan

"Особливо хочу дізнатися про процедури Ліндсі Лохан. Вона ніколи. Ніколи. Ніколи не виглядала краще", - втрутився інший користувач соціальних мереж. "Хто-небудь, будь ласка, назвіть нам ім'я і номер телефону лікаря, оскільки я хотіла б записатися на прийом через 5-7 років. Можливо, раніше, враховуючи, який приголомшливий у неї вигляд".

Розкішна Ліндсі Лохан здивувала перетворенням / Фото Instagram/ lindsaylohan

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американська акторка Ліндсі Лохан очікує на первістка. Актриса готувалася до пологів у Дубаї, куди приїхали її батьки і брати з сестрами.

Главред також писав про те, що раніше Ліндсі Лохан, яка нещодавно оголосила про те, що чекає на свою першу дитину, показала, який вигляд матиме дитяча кімната малюка.

Вас також може зацікавити:

Хто така Ліндсі Лохан Ліндсі Лохан - американська акторка, співачка, модель і дизайнерка одягу. Як пише Вікіпедія, вона почала свою кар'єру як модель у віці трьох років, трохи пізніше почала зніматися в кіно, знялася у значній кількості рекламних роликів. У віці 10 років Ліндсі почала грати в телесеріалах, а в 11 років зіграла головну роль у комедії 1998 року "Пастка для батьків". За 6 років Ліндсі вже стала популярною кіноактрисою, зігравши головні ролі у фільмах "Чутлива п'ятниця", "Погані дівчата" і "Божевільні перегони".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред