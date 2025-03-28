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До Дня звільнення Київщини телеканал 2+2 покаже історії героїв, що змінили хід війни

Олена Кюпелі
28 березня 2025, 11:27
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Творча група проєкту відвідала міста й села на Київщині, жителі яких пережили найстрашніші дні свого життя.
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Шлях" / Фото прес-служби

2 квітня до Дня звільнення Київщини від російських окупантів телеканал 2+2 покаже документальні проєкти та телесеріали про силу українського спротиву, мужність простих людей та військових, які зламали віроломні плани ворога та увійшли в історію країни.

Це спеціальний випуск інформаційно-пізнавального проєкту "Загублений світ. Безстрашні селяни", документальні проєкти "Пригоди Ваньки-окупанта на Київщині", "Гострі ножі. Бородянка", "Крути. Гостомельський рубіж", "Вулиця Яблунська". А також 1 та 3 квітня відбудуться покази телевізійних серіалів "Позивний Тамада" та "Шлях".

1 квітня о 12:05 відбудеться показ воєнної трагікомедії "Позивний "Тамада" про веселого й безтурботного ведучого заходів, який після початку повномасштабного вторгнення стає добровольцем ЗСУ. Головний герой Артем Дідов - майже сорокарічний ведучий весільних свят, баляндрасник і душа компанії. Він проживає веселе, безтурботне життя, перебиваючись випадковими заробітками. Перед війною втрачає все – від нього йде наречена, згодом він лишається без роботи. Напередодні війни Артем напивається і на ранок прокидається від вибухів та страшного похмілля.

відео дня
Пригоди Ваньки-окупанта
Пригоди Ваньки-окупанта / Фото прес-служби

Розгублений та спустошений Артем розуміє, що несподівано війна стає для нього новою точкою відліку – моментом, з якого він може почати будувати себе заново. Вже в учбовій частині йому дають позивний "Тамада", спочатку як насмішку, але згодом в цьому позивному в промові побратимів стає все більше справжньої поваги. "Тамада" зовсім не з тих, хто народжений бути героєм, але змушений стати ним, хоча і ставиться до цього з посмішкою та гумором.

2 квітня у випуску "Загубленого світу" о 10:45 глядачі дізнаються про подвиги безстрашних українських селян під час війни, які з початку повномасштабного вторгнення голіруч чинять опір озброєним окупантам. Російські війська зайшли в Чернігівську область. Окупанти сподівалися, що місцеві зустрінуть їх з обіймами, та з перших днів чернігівці відкрили народну війну в тилу російської армії. Селяни не тільки давали лад господарству в умовах війни, постійних бомбардувань й обстрілів, але й повідомляли українським захисникам про пересування ворожої техніки, наводили нашу артилерію та допомагали знищувати цілі колони окупантів.

А деякі відчайдухи самотужки, без зброї та спецпідготовки, давали відсіч досвідченим російським військовим. Саме про таких героїв-партизанів серед мирних українців розкаже ведучий Максим Сухенко. Як водій молоковоза не пустив росіян у своє місто, хто наважився поцупити бойову техніку і зброю просто з-під носа у ворога, яким чином військова медикиня з Київщини здобула трофейні боєприпаси й змусила російських солдатів боятися її, та як небайдужі українці, ризикуючи власним життям, рятували породіллю з окупованого села.

Об 11:45 глядачі побачать двосерійний документальний проєкт за мотивами особистих щоденників російських окупантів - "Пригоди Ваньки-окупанта на Київщині". Основним документом став щоденник, знайдений в Катюжанській школі. У цих записах російський військовий відверто пише, як і навіщо був відправлений до України, намагається зрозуміти мету війни, критикує дії керівництва рф та відверто розповідає про безжальні допити українців.

Знайдені записи окупантів, відверті розповіді свідків, а також фаховий аналіз військових допомогли режисерам проєкту "Пригоди Ваньки-окупанта на Київщині" відтворити події, що розгортаються на Київщині на початку повномасштабної війни в Україні – перетин кордону на півночі України, окупація від Чорнобиля до Гостомеля, звірства росіян в Бучі й Бородянці, катування, насильство, вбивства українців та нескінченне мародерство.

Творча група проєкту відвідала міста й села на Київщині, жителі яких пережили найстрашніші дні свого життя. В ексклюзивних інтерв’ю свідки нелюдських звірств армії рф розповідають про пережитий біль, страх й те, що в поведінці окупантів дивувало найбільше.

Проєкт знято телеканалом 2+2 спільно з Міністерством оборони України, за участі тодішнього командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та начальника ГУР України Кирила Буданова.

О 13:50 відбудеться показ документального проєкту "Гострі ножі. Бородянка" про мешканців, які стали на захист міста і практично голіруч чинили опір окупантам. Це історія міста-героя та його мешканців, які не чекали війни, але були готові протистояти російській армії: ексклюзивні інтерв’ю добровольців, військових і правоохоронців, які з перших днів, ризикуючи власним життям, вели партизанські дії у тилу ворога. Як жителі Бородянки зупиняли російські колони стрілецькою зброєю та коктейлями Молотова, навіщо загарбники намагалися зрівняти Бородянку із землею, як артист балету хору ім. Верьовки став на захист рідного міста, хто з добровольців навів український дрон на власний будинок, щоб знищити окупантів, та що доводилося переживати партизанам у полоні росіян.

О 15:00 - показ документального проєкту "Крути. Гостомельський рубіж" про курсантський стрілецький батальйон, який у лютому 2022 року, не розуміючи реальної кількості ворожих сил, зупинив колону ра**истських танків на підступах до Києва.

Пригоди Ваньки-окупанта
Пригоди Ваньки-окупанта / Фото прес-служби

Стрілецький батальйон, що складався з вісімнадцятирічних курсантів, очолюваний генералом, закривав собою міст із Гостомеля на Київ, чи не єдиного ймовірного місця прориву росіян. 25-го лютого студенти прийняли свій перший бій із ДРГ противника, не знаючи реальної кількості ворожої сили й техніки, курсанти майже місяць протистояли спробам росіян намацати слабкі місця оборони.

Як і понад сто років тому, курсанти військового навчального закладу під час повномасштабного вторгнення росії в Україну повторили подвиг своїх ровесників – оборонців Крут, які у лютому 1918 року затримали наступ більшовиків на українську столицю.

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