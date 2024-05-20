До Дня Києва кінотеатр "Жовтень" покаже кіноподорож куточками столиці: що у програмі

23-26 травня відбудеться фестиваль КИЇВКІНОФЕСТ. Глядачам покажуть 8 кінострічок-ретроспектив про різні куточки столиці від сьогодення й до далекого 1928 року.

https://glavred.net/movies/do-dnya-kiyeva-kinoteatr-zhovten-pokazhe-kinopodorozh-kutochkami-stolici-shcho-u-programi-10566593.html Посилання скопійоване

КиївКінофест 23-26 травня - де відбудеться і що покажуть / Пресслужба

Уже за декілька днів у Києві відбудеться другий КИЇВКІНОФЕСТ, який організовує Довженко-Центр та кінотеатр "Жовтень". Кияни та гості столиці зможуть насолодитися широкою культурною програмою та поринути у кіномандрівку Києвом. Також у межах фестивалю на площі біля кінотеатру "Жовтень" проходитиме масштабний ярмарок, організований культурно-благодійним заходом НЕречизм, де будуть представлені роботи локальних брендів та витвори молодих митців. Окрім цього на відвідувачів чекає концерт вінтажної української музики від київських діджеїв.

Куратором кінопоказів вже традиційно виступає Довженко-Центр, тож окрім перегляду фільмів, глядачі дізнаються ще багато цікавих фактів про їх створення та історію, адже кожен показ представлятимуть кінознавці державного кіноархіву.

Програма фестивалю складається з п’яти секцій:

Ретроспективна програма показів;

Сучасне кіно;

Лекторій;

Виставка картин;

Ярмарок.

До ретроспективної програми показів увійшла низка українських різножанрових фільмів, знятих на ВУФКУ та на Кіностудії імені Олександра Довженка, над відновленням і оцифровкою яких працювали фахівці Довженко-Центру. Деякі фільми буде представлено глядачам кінотеатру "Жовтень" уперше, як наприклад, "Осяяння" Володимира Денисенка, адже фільм українського поетичного кіно повертається в прокат після 50 років забуття.

відео дня

За словами організаторів, для відкриття фестивалю КИЇВКІНОФЕСТ обрали дві картини — це прем'єра нової оцифрованої копії фільму Михайла Іллєнка "Сьомий маршрут" 1997 року та короткометражна стрічка Надії Парфан "Це побачення" 2023 року. Закриттям фестивалю стане допрем’єрний показ фільму Тоні Ноябрьової "Ти мене любиш?" за участю творчої команди.

Освітня частина складатиметься з двох лекцій — кінокритика Сергія Тримбача та автора проєкту "Реальна історія", продюсера 1+1 media Акіма Галімова.

Крім кінопрограми, в межах КИЇВКІНОФЕСТУ відбудуться ще декілька цікавих подій, на які варто звернути увагу. Зокрема, виставка робіт стріт-арт художниць сестер Фельдман, яка експонуватиметься до уваги киян і гостей столиці вперше. Також, в рамках фестивалю відбудеться благодійний "Базар-кіноплакатів за донати", де збиратимуть кошти для кінематографістів, які зараз служать в лавах ЗСУ.

Розклад сеансів КИЇВКІНОФЕСТУ вже доступний на сайті кінотеатру "Жовтень".

Офіційними партнерами фестивалю КИЇВКІНОФЕСТ виступають Довженко-Центр та культурно-благодійний захід НЕречизм.

Інформаційний партнер фестивалю – платформа кіно та телебачення Київстар ТБ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред