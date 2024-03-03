'Жіноче щастя' буде цвісти постійно: як підживити спатифілум

Дізнайтесь, як доглядати за кімнатною рослиною Спатифілум, щоб вона цвіла цілий рік.

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Як доглядати за "жіночим щастям" / колаж: Главред, фото: pexels

Доглянутий спатифілум стане чудовим доповненням для вашого дому. Витончені білі квіти та темно-зелене листя із глянцевим блиском приваблює своєю красою.

До речі, ця кімнатна рослина має безліч переваг, адже вона може допомогти зменшити небажані запахи, поглинати надлишкову вологу та відповідно зменшити ризик появи плісняви у вашому домі та очищати повітря. Однак, ці рослини мають тенденцію трохи в’янути, якщо не отримують необхідного догляду або вони стоять не у відповідному місці, передає видання Mirror.

Якщо ваше "жіноче щастя" виглядає не дуже здоровим і потребує "реанімації", тоді є швидкий і простий десятихвилинний трюк, який поверне її до найкращого стану.

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Любителі кімнатних рослин поділилися простою порадою після того, як один користувач опублікував фотографію її пониклої та сумної на вигляд рослини та попросив поради, як покращити її стан.

Досвідчені садівники радять ретельно замочити свою рослину, тому що всі спатифілуми потребують багато вологи. Варто спробувати поставити його у ванну з водою, щоб рослина набралась великої кількості води. Однак, щоб цей трюк спрацював, ви повинні переконатися, що горщик, у якому знаходиться ваша рослина, має дренажні отвори.

"Просто поставте свою рослину біля раковини і збризніть на неї водою. Варто намочити її дуже добре, поки вода не почне витікати з отворів. Однак, переконайтеся, що злили надлишок води. Невдовзі після цього рослина оживилась", - пояснив фахівець.

Однак, варто пам'ятати, що цим рослинам не можна занадто довго стояти у мокрому компості. Існує ймовірність, що їхні коріння можуть загнити.

Найкраще місце для спатифілуму - у вологому місці. Можна розмістити їх у ванній кімнаті чи на кухні, однак, вони не люблять екстремальних температур, тому намагайтеся не розміщувати її в місці, де занадто жарко і не буде протягу.

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