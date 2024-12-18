Судоми під час плавання в басейні: причини та що робити

Коротко:
- Що таке судома
- Основні причини виникнення судом
- Що робити, якщо в басейні звело судомою ногу
- Що робити, якщо в басейні звело м'язи гомілки
Судоми в ногах під час плавання в басейні або на відкритій воді трапляються досить часто. М'язові спазми тривають недовго, але незручностей і неприємних відчуттів завдають багато. Що робити під час судоми - читайте в матеріалі Главреда. Блогерка-спортсменка Єлизавета Хорошко розповідає у своєму Youtube-каналі "Плавай з Лізою" про те, як реагувати на судоми в басейні.
Що таке судома
Неприємний процес являє собою різке мимовільне м'язове скорочення - спазм. Больовий синдром, як правило, триває кілька хвилин. Після судоми дискомфорт у м'язі може відчуватися кілька днів.
Зазвичай судоми виникають у:
- стопах;
- пальцях ніг;
- литкових м'язах;
- руках;
- передній і задній поверхнях стегон.
Для судом характерні різкий початок і сильний біль. Під час судомного нападу відбувається скорочення м'яза, "скам'яніння" ущільненої ділянки та больовий синдром. Найчастіше судоми виникають у нижній частині ніг - у литках або стопах.
Чому в басейні зводить ноги судомою
Причин судом у ногах у басейні, озері чи на морі безліч. Деякі з них пов'язані із серйозними захворюваннями, а частина м'язових спазмів має іншу природу виникнення.
Основні причини виникнення судом:
- емоційне перенапруження;
- фізична перевтома;
- тривала перерва між тренуваннями;
- надмірне тренувальне навантаження;
- відсутність або недостатній рівень розминки, заминки і розтяжки;
- переохолодження;
- новий тип використовуваних тренувальних рухів.
Що робити, якщо в басейні звело судомою ногу
Судоми в процесі плавання виникають регулярно. Тому всім плавцям необхідно знати, чому зводить певні групи м'язів у воді та що робити, якщо це трапилося.
Головні правила, які стосуються загальної поведінки в разі судом, такі:
- зберігати спокій і не панікувати;
- спробувати швидко вийти з води на сушу або бортик;
- розтягнути м'яз.
Що робити, якщо в басейні звело м'язи гомілки
Спробувати заспокоїтися і дістатися до суші. Потім м'яз необхідно натягнути пальці стоп на себе рукою і п'яту від себе, і розім'яти (в цей час друга рука повинна сильно масажувати спазмований м'яз). Після того як судома закінчиться, слід розтягнути м'яз і прикласти лід на 10-15 хвилин. У деяких випадках достатньо просто спертися обома стопами на дно басейну (за умови несильної судоми і невеликої глибини) або в бортик.
Дивіться відеопораду Єлизовети про правильну реакцію людини на судоми в басейні
Висновок
Щоб судоми в ногах при плаванні не стояли на шляху вашої любові до басейну, намагайтеся займатися профілактикою заздалегідь. Кілька простих вправ, повноцінне харчування, питний режим - усе це допоможе уникнути спазмів у воді. Якщо судоми виникають регулярно, варто звернутися до лікаря.
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Хто така Єлизавета Хорошко
Єлизавета Хорошко - студентка Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Дипломований спеціаліст у галузі фізичного виховання та спорту. Майстер спорту з морського багатоборства. Багаторазова чемпіонка України з морського багатоборства в особистому заліку. Бронзова призерка чемпіонату світу в командному заліку. Срібна призерка міжнародного запливу через Дніпро на 10 км. Сертифікований фахівець із плавання для новонароджених. Сертифікований нутриціолог. На Youtube-канал "Плавай з Лізою" підписано 1750 осіб. На каналі понад 50-ти відеороликів.
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