Судоми під час плавання в басейні: причини та що робити

Багато професійних плавців і любителів стикалися з проблемою виникнення судом у басейні. Відчуття досить неприємні. Чому виникають судоми і що з ними робити.

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Чому в басейні зводить ноги судомою / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Плавай з Лізою"

Коротко:

Що таке судома

Основні причини виникнення судом

Що робити, якщо в басейні звело судомою ногу

Що робити, якщо в басейні звело м'язи гомілки

Судоми в ногах під час плавання в басейні або на відкритій воді трапляються досить часто. М'язові спазми тривають недовго, але незручностей і неприємних відчуттів завдають багато. Що робити під час судоми - читайте в матеріалі Главреда. Блогерка-спортсменка Єлизавета Хорошко розповідає у своєму Youtube-каналі "Плавай з Лізою" про те, як реагувати на судоми в басейні.

Що таке судома

Неприємний процес являє собою різке мимовільне м'язове скорочення - спазм. Больовий синдром, як правило, триває кілька хвилин. Після судоми дискомфорт у м'язі може відчуватися кілька днів.

Зазвичай судоми виникають у:

стопах;

пальцях ніг;

литкових м'язах;

руках;

передній і задній поверхнях стегон.

Для судом характерні різкий початок і сильний біль. Під час судомного нападу відбувається скорочення м'яза, "скам'яніння" ущільненої ділянки та больовий синдром. Найчастіше судоми виникають у нижній частині ніг - у литках або стопах.

Чому в басейні зводить ноги судомою

Причин судом у ногах у басейні, озері чи на морі безліч. Деякі з них пов'язані із серйозними захворюваннями, а частина м'язових спазмів має іншу природу виникнення.

Основні причини виникнення судом:

емоційне перенапруження;

фізична перевтома;

тривала перерва між тренуваннями;

надмірне тренувальне навантаження;

відсутність або недостатній рівень розминки, заминки і розтяжки;

переохолодження;

новий тип використовуваних тренувальних рухів.

Що робити, якщо в басейні звело судомою ногу

Судоми в процесі плавання виникають регулярно. Тому всім плавцям необхідно знати, чому зводить певні групи м'язів у воді та що робити, якщо це трапилося.

Головні правила, які стосуються загальної поведінки в разі судом, такі:

зберігати спокій і не панікувати;

спробувати швидко вийти з води на сушу або бортик;

розтягнути м'яз.

Що робити, якщо в басейні звело м'язи гомілки

Спробувати заспокоїтися і дістатися до суші. Потім м'яз необхідно натягнути пальці стоп на себе рукою і п'яту від себе, і розім'яти (в цей час друга рука повинна сильно масажувати спазмований м'яз). Після того як судома закінчиться, слід розтягнути м'яз і прикласти лід на 10-15 хвилин. У деяких випадках достатньо просто спертися обома стопами на дно басейну (за умови несильної судоми і невеликої глибини) або в бортик.

Дивіться відеопораду Єлизовети про правильну реакцію людини на судоми в басейні

Висновок

Щоб судоми в ногах при плаванні не стояли на шляху вашої любові до басейну, намагайтеся займатися профілактикою заздалегідь. Кілька простих вправ, повноцінне харчування, питний режим - усе це допоможе уникнути спазмів у воді. Якщо судоми виникають регулярно, варто звернутися до лікаря.

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Хто така Єлизавета Хорошко Єлизавета Хорошко - студентка Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Дипломований спеціаліст у галузі фізичного виховання та спорту. Майстер спорту з морського багатоборства. Багаторазова чемпіонка України з морського багатоборства в особистому заліку. Бронзова призерка чемпіонату світу в командному заліку. Срібна призерка міжнародного запливу через Дніпро на 10 км. Сертифікований фахівець із плавання для новонароджених. Сертифікований нутриціолог. На Youtube-канал "Плавай з Лізою" підписано 1750 осіб. На каналі понад 50-ти відеороликів.

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