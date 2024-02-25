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Неймовірний урожай гарантовано: коли сіяти редис в Україні 2024 року

Юлія Закрепа
25 лютого 2024, 03:05
Коли сіяти редис у теплиці та як необхідно за ним доглядати, щоб мати великий урожай - дізнайтесь у матеріалі Главреду.
Неймовірний урожай гарантовано: коли сіяти редис в Україні 2024 року
Коли сіяти редиску / колаж: Главред, фото: pexels

Як правильно посадити насіння редису на весну, щоб він дав дивовижний урожай, а плоди були великі та соковиті. Всім відомо, що редис - це найбільш ранній овоч, а також він насичений багатьма вітамінами. Варто дотримуватись певних правил та порад, щоб правильно посадити редис, а потім зібрати гарний урожай.

Досвідчений садівник розповів у своєму Youtube-каналі, що редис у теплицю необхідно сіяти в кінці січня і можна до кінця лютого. Чоловік розповів правила догляду за редисом.

Коли сіяти редис

Щоб редис мав гарний урожай, то варто знати найкращий час, коли його сіяти. Адже, якщо посіяти його пізно, або зарано, то результат буде поганий. Відомо, що редис дасть хороший урожай тільки в короткий світловий день.

Пам'ятайте, якщо на вулиці дуже спекотно, то є велика ймовірність того, що рослина може викинути стрілку. Це означає, що коренеплід редису стане твердим та сухим - їсти його не можна.

Досвідчені садівники радять сіяти редис із кінця березня, якщо вже постійно тепла погода на вулиці. Однак, якщо ви хочете посіяти його у теплиці, то можна зробити це на 2-3 тижні раніше. Редис зможе проростати навіть при мінімальних плюсових температурах. Однак, для найкращого результату, щоб корінь добре сформувався необхідно близько +15 градусів.

Як правильно посадити насіння редису

Запам'ятайте, що сіяти редис потрібно не на сонячному місці. Грядки повинні бути в тіні в першій або ж другій половині дня. Для редису ґрунт підійде пухкий, але він має бути поживний і легкий водночас.

Садівники радять, щоб редис мав великий урожай, краще підготувати грядки восени, щоб навесні при плюсовій температурі відразу можна було розпочинати посів. Однак, не переймайтесь, адже землю можна підготувати і за 2 тижні до посіву редиски.

Вирощувати редис рекомендують на грядках рядками на відстані 15-20 см одна від одної. Сіяти насіння варто на глибину близько 3 см.

Щоб редис виріс соковитим та хрустким, необхідно його поливати. Варто спостерігати, що земля не пересихала, а була злегка волога.

Скільки часу сходить редиска

Якщо на вулиці температурі 4-5 градусів тепла, а вночі іноді бувають заморозки, то проростання редисок відкладеться на три тижні. Плоди редису дозрівають швидко. Вже за 20 днів після появи перших сходів, подальше проростання піде від трьох до 12 днів.

Якщо заморозки сягатимуть мінус п'яти градусів, морозостійкі рослини, хоч і спробують прорости, однак, розвиватися не будуть.

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