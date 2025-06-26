Листя салату залишаться свіжими надовго: як їх зберігати в холодильнику

Якщо листя салату не мити і зберігати неприкритими, вони можуть висохнути і зів'янути.

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Листя салату залишаться свіжими надовго / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Alisa Bushu"

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Як запобігти в'яненню салату в холодильнику

Чи потрібно видаляти вологу з листя салату

Салат є незамінним продукт літньої кухні. Але іноді дратує те, що він починає в'янути або ставати вологим ще до того, як ви встигли його використати, пише Главред. Мало хто знає, що у салату, як і у багатьох фруктів і овочів, є захисна оболонка, і якщо просто покласти його в холодильник, він швидше зіпсується, повідомляє Mirror.

Крім того, автор Youtube-каналу "Alisa Bushu" також розповіла, як правильно зберігати листя салату в холодильнику.

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Якщо салат не мити і зберігати неприкритим, він може висохнути і зів'янути через високий вміст води, а в разі неправильного зберігання - стати слизьким або навіть покритися цвіллю.

Але, за словами експертки з їжі та авторки п'яти кулінарних книг Лаури Фуентес, зберегти свіжість салату дуже просто.

Як запобігти в'яненню салату в холодильнику

Для миття салату використовуйте суміш оцту і води в центрифузі для зелені: покрутіть, дайте постояти, потім ретельно промийте. На перший погляд дивно мити овочі заздалегідь, але листя салату може містити бактерії та бруд, які прискорюють розвиток цвілі.

Білий оцет, який часто використовується в заправках, містить оцтову кислоту з антимікробними властивостями, яка знищує шкідливі мікроорганізми і допомагає надовго зберегти салат свіжим.

Усе, що потрібно зробити, - це змішати одну частину білого оцту з трьома частинами холодної води, замочити салатне листя на приблизно три хвилини і все.

Під час миття салату важливо не замочувати його понад п'ять хвилин, щоб уникнути оцтового присмаку. Потім використовуйте центрифугу, щоб висушити листя, або просто викладіть його на чистий кухонний рушник і акуратно промокніть.

Дуже важливо повністю видалити вологу з листя перед тим, як відправити його в холодильник - будь-яка вологість прискорить псування. Зберігайте салат у щільному пакеті із застібкою або контейнері з кришкою, поклавши всередину паперовий рушник, щоб він вбирав зайву вологу. Оскільки салат містить багато води, цей метод дозволяє зберігати його свіжим від 10 до 14 днів.

Дивіться відео про те, як правильно зберігати листя салату в холодильнику:

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