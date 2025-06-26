Як заморозити кабачки: експерт розкрив простий секрет

Герметичні пакети з кабачками можна зберігати в морозилці до одного року.

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Як заморозити кабачки / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Дар'я Черненко - Меню тижня"

Ви дізнаєтеся:

Як заморожувати кабачки: покрокова інструкція

Чи можна заморожувати сирі кабачки

Як розморозити кабачки

Заморожування кабачків - прекрасний метод зберегти їхній літній смак у зимові місяці. Кабачок, заготовлений таким чином, ідеально підходить для різних страв, зокрема й випічки, пише Главред. Експерт у галузі харчової науки розповів про найкращі способи заморожування цих овочів, повідомляє martha stewart.

Крім того, автор Youtube-каналу "Дар'я Черненко - Меню тижня" також розповіла, як заморозити кабачки.

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Професор з харчових наук Університету Рутгерса Дональд Шаффнер розповів про один секрет, про який мало хто знає. Виявляється, перед заморожуванням кабачки важливо бланшувати, тобто короткочасно обробити продукт окропом або парою, а потім швидко охолодити. Це допомагає поліпшити загальну текстуру овочів. Це також, за його словами, запобігає розмноженню бактерій.

Як заморожувати кабачки: покрокова інструкція

1. Помийте цілі кабачки холодною водою.

2 Обріжте кінчики кабачків, а потім поріжте їх на шматки. Ви можете самі вирішити, якої форми вони будуть: кубики, кружальця, півкружальця тощо. Щодо розмірів, то шматочками повинні мати розмір від 1,5 до 2,5 см. Також їх можна потерти на тертці з найбільшими отворами.

3. Закип'ятіть у великій каструлі підсолену воду, додайте в неї кабачки та бланшуйте їх 1-2 хвилини.

4. Злийте воду за допомогою сита або друшляка і перекладіть шматочки у велику миску з крижаною водою. Залиште їх на кілька хвилин, поки вони не охолонуть, потім злийте воду і викладіть кабачки на чисті рушники. Промокніть їх насухо. Якщо ви шаткуєте кабачки, пропустіть цей крок; замість цього просто промокніть їх паперовими рушниками.

5. Чистими руками перекладіть кабачки на деко, застелене пергаментним папером, і заморозьте. Потім перекладіть їх у пакети об'ємом 1 літр, придатні для заморожування. Видавіть повітря і зайву вологу з упаковки, добре закрийте.

Чи можна заморожувати сирі кабачки

Заморожувати кабачки в сирому вигляді доречно, якщо вони дуже подрібнені, адже ці шматочки занадто малі для бланшування. Але будь-які більші шматки кабачків слід спочатку все-таки бланшувати, запевнив Шаффнер.

Як довго зберігаються заморожені кабачки

Герметичні пакети з кабачками можна зберігати в морозилці до одного року (для нарізаних кабачків) і від 3 до 4 місяців (для потертих).

Як розморозити кабачки

Текстура овочів після заморожування змінюється - вона стає не такою хрусткою. Причина в тому, що молекули води, замерзаючи, руйнують рослинні тканини.

Для деяких страв, таких як хліб із кабачків, терті кабачки слід розморозити перед використанням. Також їх слід віджати насухо, перш ніж додавати в тісто. А ось великі шматочки можна класти в суп або рагу не розморожуючи, щоб максимально зберегти їхню первісну текстуру.

Щоб безпечно розморозити заморожені кабачки, Шаффнер рекомендує покласти їх на ніч у холодильник, розморозити в мікрохвильовій печі або під проточною холодною водою.

Дивіться відео про те, як заморозити кабачки:

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Хто такий Дональд Шаффнер Дональд Шаффнер - фахівець із розширення знань у галузі харчових наук і заслужений професор Університету Рутгерса. В даний час він є завідувачем кафедри харчових наук. Він є членом Інституту харчових технологів, Американської академії мікробіології, Товариства аналізу ризиків і Міжнародної асоціації із захисту харчових продуктів (IAFP). Він обіймав посаду президента IAFP у 2013-2014 роках.

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