Водіям на замітку: коли необхідно терміново перевірити рівень масла в авто

Забезпечення правильного рівня масла важливе для нормальної роботи двигуна.

https://glavred.net/life/voditelyam-na-zametku-kogda-neobhodimo-srochno-proverit-uroven-masla-v-avto-10602059.html Посилання скопійоване

Експерти пояснили, коли водіям потрібно перевіряти рівень масла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Одним із важливих аспектів регулярного обслуговування транспортного засобу є перевірка рівня масла в автомобільному двигуні. Регулярний чек-ап допомагає забезпечити надійну роботу та продовжити термін експлуатації. Експерти пропонують mashyna.com кілька порад про те, коли і як варто це робити:

Як часто перевіряти рівень масла в автомобілі?

Перевіряйте масло кожні 1,000 км пробігу або раз на місяць, особливо якщо автомобіль старий або має великий пробіг.

Однак, звернуть увагу, якщо є підозра на витік або масло швидко витрачається, слід частіше перевіряти його рівень.

відео дня

Як перевірити рівень масла в автомобілі?

Масляний щуп: Це найпоширеніший метод. Підніміть капот, витягніть щуп, витріть його, вставте назад, потім знову витягніть і подивіться на рівень масла. Індикатор на панелі: У багатьох сучасних автомобілях є електронні системи контролю рівня масла, які показують попередження на панелі приладів у разі проблем. Масловимірювальна стрічка: Можна також використовувати спеціальну стрічку для вимірювання рівня через отвір заливання масла, хоча цей метод менш точний.

Забезпечення правильного рівня масла важливе для нормальної роботи двигуна. Якщо ви помітили витік або значне зниження рівня, важливо вчасно вжити заходів для усунення проблеми або додати масло.

Чому не заводиться машина - основні причини Машина може не заводитися з різних причин. Однією з найпоширеніших є розряджений акумулятор. Це може статися через тривалу неактивність автомобіля або через проблеми з акумулятором. Інша причина - проблеми з запуском двигуна, що можуть виникнути через несправний стартер або проблеми з системою запалювання. Також можуть бути проблеми з паливною системою, які можуть перешкоджати нормальній роботі двигуна.

Лайфхаки для водіїв - що відомо

Існує неочікувана хитрість, навіщо водії поливають лобове скло авто мінеральною водою. Видалити комах з поверхні звичайним омивачем скла не так і просто, однак є один перевірений спосіб.

Також спеціалісти пояснили, чому не варто глушити авто з увімкненим кондиціонером. Навіть досвідчені автомобілісти часто припускаються однієї й тієї самої помилки.

Главред також пояснив, для чого водії возять в автомобілі лак для нігтів. Виявилось, що це не тільки косметичний продукт, а й корисний інструмент в арсеналі будь-якого водія.

До речі, одного разу водій хитрістю змусив інших не паркуватися занадто близько до його авто, наклеївши на свою машину напис, на який неможливо не відреагувати.

Інші новини про автомобілі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред