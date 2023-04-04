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"Вони скрізь": банда диких овець взяла в облогу село, люди б'ють на сполох

4 квітня 2023, 11:17
Місцевий житель заявив, що вівці почали розбивати табори прямо у дворах людей.
Вівці взяли в облогу село
Вівці взяли в облогу село / walesonline.co.uk

У валлійському містечку Годргрейг дикі вівці вже кілька місяців тероризують місцеве населення. Тварини вриваються в сади, зносять стіни і поїдають живоплоти у дворах людей.

В основному банда овець орудує в садах. Люди проганяють їх, але незабаром вони повертаються і вже з підтримкою, пише Wales Online.

Місцевий житель Стефан Джонс заявив, що вівці почали розбивати табори прямо у дворах людей.

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"Одного ранку я прокинувся, а в саду було дві вівці, ми їх прогнали, а вони продовжували повертатися, повертатися і повертатися. В селі їх повно, там, напевно, більше 30 диких овець. Там буквально гори овечого гною, і це всюди", - поділився 37-річний чоловік.

Люди скаржаться на диких овець
Люди скаржаться на диких овець / walesonline.co.uk

За його словами, диким вівця просто-напросто нікуди йти, тому вони постійно повертаються у двори людей.

Раніше ми розповідали, що чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдений живим і здоровим.

Чжо Канлуо втік з будинку престарілих у 2014 році, а родичі та жителі села помилково ідентифікували його за тілом, знайденим на узбіччі дороги

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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Автор: Сергій Кущ
вівці цікаві новини
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