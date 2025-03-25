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Успішні люди живуть за 5 правилами: як заробити перший мільйон

Віталій Кірсанов
25 березня 2025, 19:13
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Експерти радять створити чіткий фінансовий план і зосередитися на головному.
Успішні люди живуть за 5 правилами
Успішні люди живуть за 5 правилами / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "ESMAR", ua.depositphotos.com

Основні кроки фінансового успіху:

  • Досконально знати своє фінансове становище
  • Принцип 80/20: зосередьтеся на головному
  • Думати про цінність, а не тільки про вартість

У багатих людей немає єдиного шляху до успіху. Деякі народжуються в забезпечених сім'ях, що дає їм стартову перевагу. Інші досягають успіху завдяки наполегливій праці, рішучості та вдалим кар'єрним рішенням. При цьому фактор везіння теж не можна виключати.

Однак у заможних людей є кілька спільних звичок, про які написав мільйонер-самоучка, автор і телеведучий Раміт Сеті у своєму нещодавньому листі, пише Главред з посиланням на CNBC.

Мільярдер Маргулан Сейсембаєв на Youtube-каналі "ESMAR" також розповів, як заробити свій перший мільйон.

"Пора перестати обожнювати багатих людей - і почати копіювати те, що вони роблять насправді", - пише він, також вказавши п'ять простих правил, якими керуються багаті люди і як ви можете застосувати їх, щоб примножити свої статки.

Досконально знати своє фінансове становище

Якщо ви точно знаєте, скільки заробляєте на рік, ви вже на крок попереду багатьох людей, з якими Сеті працював за 20 років допомоги в управлінні фінансами.

"Ви повинні знати свої цифри. Дивно, але 50% пар, з якими я спілкувався, не знають загальний дохід своєї сім'ї. А 90% людей у боргах не знають, скільки саме вони винні", - каже він.

Багато хто зациклюється на дрібних витратах - наприклад, скільки коштує десяток яєць або літр бензину. Але саме ці фактори навряд чи вплинуть на те, чи зможете ви вийти на пенсію, чи будете змушені працювати до глибокої старості. Натомість Сеті радить сфокусуватися на семи ключових питаннях:

  • Скільки я заробляю?
  • Скільки в мене боргів, і коли я їх погашу?
  • Який відсоток доходу я відкладаю?
  • Який відсоток доходу я інвестую?
  • Яку частину доходу я витрачаю на житло?
  • На що я хочу витрачати більше, а на що - менше?
  • Які в мене переконання про гроші?

Просто знати відповіді на ці запитання замало - потрібно діяти. І саме розуміння своєї фінансової ситуації - перший крок до правильного управління грошима.

"Багаті люди можуть сказати вам, скільки грошей у них буде через місяць, через рік і навіть через п'ять років", - пише мільйонер.

Створіть автоматизовану систему управління грошима

Не покладайтеся тільки на силу волі, ухвалюючи фінансові рішення.

"Сила волі хороша... поки ваша дитина не влаштує істерику, ви не захворієте або не зіпсуєте собі настрій через невдалий епізод "Холостяка", - жартує Сеті. Замість того щоб складати бюджет і болісно його дотримуватися, автоматизуйте управління грошима:

Налаштуйте автоматичні перекази в ощадний рахунок та інвестиційні портфелі. Встановіть автоплатежі за рахунками. Визначте правило для несподіваних доходів (наприклад, 50% - в інвестиції, 50% - на розваги).

Створіть чіткий фінансовий план

Життя сповнене сюрпризів, і багаті люди відрізняються тим, що у них завжди є план. Крім надійного фінансового запасу, вони знають, який спосіб життя хочуть вести в майбутньому.

Чи хочете ви вийти на пенсію в 60 років, почати власний бізнес після звільнення з роботи або купити будинок мрії через 5 років - визначте свої фінансові цілі. Складіть план і таймлайн. Розробіть систему, щоб ніколи не опинитися в складній фінансовій ситуації.

Принцип 80/20: зосередьтеся на головному

Багаті люди, за його словами, живуть за правилом 80/20: 80% результатів дають 20% зусиль. Приклад із бізнесу: 80% прибутку зазвичай приносять 20% клієнтів. Але це правило працює і в особистих фінансах.

Приміром, замість того щоб болісно вирішувати, купити каву в кафе чи заварити вдома, зосередьтеся на "питаннях на $30 000" - наприклад, чи можна підвищити зарплату або зменшити витрати на житло.

Думайте про цінність, а не тільки про вартість

Ви можете економити, завжди обираючи найдешевший варіант. Але часто низька ціна означає гіршу якість "продукту" або зовсім втрату часу.

Наприклад, заможна людина просто віддасть перевагу заплатити за персонального тренера, а не намагатися розібратися з вправами за допомогою інтернету.

"Я заощадив собі місяці спроб і помилок і отримав найцінніше - час", - каже мільйонер.

Ця стратегія не означає, що потрібно бездумно витрачати гроші. Обирайте, на що дійсно варто інвестувати, а де можна заощадити.

Дивіться відео про те, як заробити свій перший мільйон:

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