Видалити жувальну гумку з одягу дуже легко: п'ять перевірених способів

Через свою клейкість гумка легко прилипає до тканин і може стати справжньою проблемою під час прання.

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Як швидко відчистити жуйку з одягу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: скрін

Жувальна гумка – одна з улюблених швидких солодких розваг як для дітей, так і для дорослих. Однак буває дуже неприємно, коли вона опиняється не в роті, а на одязі. Експерти sunrise-cleaning розказали про кілька порад, які допоможуть вам, якщо жувальна гумка все ж таки прилипла до одягу.

Охолодження або нагрівання

Щоб легше зняти гумку з одягу, спробуйте заморозити її. Протріть уражене місце кубиком льоду, доки гумка не затвердіє, а потім обережно зішкребіть її ножем або іншим твердим предметом. Якщо хочете, можна покласти одяг у морозильник, попередньо помістивши його в поліетиленовий пакет, на кілька годин, поки гумка не стане твердою. Головне, щоб гумка не торкалася пакета, щоб уникнути розмазування.

Також допомагає тепло. Ви можете використовувати фен, щоб нагріти гумку і зробити її більш еластичною, після чого акуратно зняти її. Ще один варіант – це гаряча вода або пара. Зануривши одяг у гарячу воду, можна розм’якшити гумку та поступово знімати її. Але будьте обережні, оскільки при нагріванні гумка може розтектися і стати ще більш липкою. Використовуйте зубну щітку або інший інструмент для видалення залишків.

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Скільки порошку сипати в пралку Стандартний норматив під час прання білизни - 1 столова ложка порошку на кілограм сухої білизни. Тому, якщо ваша машина розрахована на 5 кілограмів сухої білизни, але ви завантажуєте її тільки наполовину, 2-3 ложок буде цілком достатньо.

Використання праски

Якщо гумка прилипла до тканини, можна спробувати зняти її за допомогою праски. Покладіть картон між одягом і прасувальною дошкою, щоб гумка не прилипла до неї. Нагрійте праску до середньої температури й прасуйте тканину, поки гумка не почне прилипати до картону. Поступово гумка має залишитися на картоні, а не на одязі.

Арахісове масло

Завдяки своїм природним оліям арахісове масло може стати помічником у видаленні гумки. Нанесіть товстий шар арахісового масла на гумку та зачекайте хвилину. Після цього акуратно зішкребіть гумку ножем. Однак не забудьте випрати одяг після цього, адже арахісове масло може залишити жирні плями. Використайте засіб для виведення плям, перш ніж прати одяг.

Кокосова олія

Кокосова олія також може стати в нагоді, коли йдеться про видалення жувальної гумки з тканини. Нагрійте невелику кількість олії, а потім змочіть нею місце з гумкою. Олія допоможе розчинити гумку, і її можна буде легко зняти. Після цього видаліть зайву олію, щоб уникнути плям, і виперіть одяг.

Обережне видалення і прання

Якщо гумка ще свіжа, її можна легко видалити, просто зішкребши акуратно без надмірних зусиль. Потім виперіть одяг, щоб позбутися дрібних залишків. Можна використовувати пінцет, щоб не розмазувати гумку по тканині. Але не забудьте кинути одяг у прання після будь-якої з цих процедур, щоб видалити будь-які залишки липкої речовини.

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