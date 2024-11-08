Традиційний процес виробництва соєвого соусу вразив користувачів соцмереж

Люди були здивовані відео майстра.

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Як насправді роблять соєвий соус / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Як роблять соєвий соус за старовинним рецептом

Як відреагували в Мережі на відео майстра

Улюблений багатьма соєвий соус, виявляється, приховує за своїм насиченим смаком дивовижний і досить незвичайний процес виробництва. Серія коротких відеороликів від японської пивоварні Yamaroku Shoyu, що налічує понад 2000 років історії, викликала справжній фурор у соціальних мережах.

Главред дізнався, що Ясуо Ямамото, представник п'ятого покоління сім'ї, поділився з передплатниками Instagram і TikTok подробицями про те, як виробляється соєвий соус. Глядачі були вражені, дізнавшись про тривалий процес ферментації, під час якого соя і пшениця розкладаються за допомогою цвілевих культур і бактерій.

відео дня

Особливу увагу привернула сцена, де майстер соєвого соусу видавлює густу рідину через тканину, що нагадує циновку. Багато користувачів висловили здивування цим традиційним методом, зазначивши, що процес має доволі незвичний вигляд.

Як роблять соєвий соус / Фото: скріншот із відео

"Ось як робиться соєвий соус", - каже Ямамото в одному з відео, демонструючи, як соєвий соус капає з тканини під власною вагою. Цей простий, але ефективний метод дає змогу отримати соус із глибоким, насиченим смаком.

Відеоролики Yamaroku Shoyu викликали бурхливу реакцію в мережі. Користувачі висловлюють захоплення давніми традиціями виробництва соєвого соусу і зізнаються, що тепер дивитимуться на цей продукт зовсім по-іншому.

"Я ніколи не замислювався про те, як роблять соєвий соус. Це просто приголомшливо!" - пише один із користувачів.

"Тепер я буду цінувати соєвий соус ще більше", - ділиться інший.

Відеоролики Yamaroku Shoyu не тільки задовольняють цікавість користувачів, а й допомагають краще зрозуміти й оцінити смакові якості цього унікального продукту.

Дивіться відео про те, як роблять соєвий соус:

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