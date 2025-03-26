Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на уважність: знайдіть три помилки на картинці за 9 секунд

Віталій Кірсанов
26 березня 2025, 05:50
150
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Сьогоднішній тест IQ представлений у вигляді фотографії сім'ї в ресторані. На зображенні три помилки, і вам потрібно знайти їх за 9 секунд.

Ви дуже спостережливі? Давайте дізнаємося!

відео дня

Сім'я насолоджується закусками в цій сцені ресторану, а поруч із ними стоїть офіціантка.

На перший погляд картинка виглядає стандартно, але це не так. На картинці три помилки. Чи зможете ви знайти їх за 9 секунд? Ваш час починається зараз!

Подивіться на зображення та уважно його вивчіть.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Хто з вас зміг знайти помилки на зображенні?

Вітаємо тих читачів, які це зробили. У вас відмінна увага до деталей і високий рівень інтелекту.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть прокрутити нижче, щоб знайти рішення. Три помилки на зображенні наступні:

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Спалахнули пожежі: РФ атакувала дронами Охтирку на Сумщині

Спалахнули пожежі: РФ атакувала дронами Охтирку на Сумщині

06:58Війна
Чи вдасться закінчити війну до 20 квітня 2025 року: ШІ дав неочікуваний прогноз

Чи вдасться закінчити війну до 20 квітня 2025 року: ШІ дав неочікуваний прогноз

00:57Україна
Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

00:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правило

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правило

Гороскоп на завтра 26 березня: Водоліям - веселощі, Терезам - надзвичайний день

Гороскоп на завтра 26 березня: Водоліям - веселощі, Терезам - надзвичайний день

Сидить в "Однокласниках" і дружить з окупантами: чим зайнята плавчиня Яна Клочкова

Сидить в "Однокласниках" і дружить з окупантами: чим зайнята плавчиня Яна Клочкова

Останні новини

07:57

Наталя Могилевська заговорила про подружні зради - причина

06:58

Спалахнули пожежі: РФ атакувала дронами Охтирку на Сумщині

06:10

Трамп і Путін проти ЄвропиПогляд

06:00

"Я так вибрала": Тіна Кароль заговорила про заміжжя

05:50

Тест на уважність: знайдіть три помилки на картинці за 9 секунд

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в УкраїніПогода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні
05:20

Гороскоп на квітень 2025 для Тельців: чого чекати в сім'ї, фінансах і на роботіВідео

04:57

Гороскоп на завтра 27 березня: Тельцям - задоволення, Стрільцям - приємна зустріч

04:35

Чому не можна казати Маша, Ксюша, Наташа і Даша: вчителька вказала на помилкуВідео

04:00

Штраф 270 тисяч гривень: де водіїв можуть покарати за несправний кондиціонер

Реклама
03:30

Знищення армійської авіації росіян: експерт розкрив головну проблему РФ

03:03

Хреститись руками недостатньо - священник розкрив, що насправді каже БібліяВідео

02:31

Без зайвої хімії: як підібрати найкращі добрива для городу

02:26

Подруга плейбоя Ді Капріо зізналася, що її дратує в романі з Лео

01:58

Хто має проїхати перехрестя першим: тест ПДР, який розгадають далеко не всі

01:32

Не все так очевидно: адвокат відповів, чи штрафуватимуть за подяку "аварійкою"

01:30

Що принц Вільям говорив на вушко Кейт Міддлтон у день їхнього весілля - деталі

00:57

Чи вдасться закінчити війну до 20 квітня 2025 року: ШІ дав неочікуваний прогноз

00:22

Навіщо досвідчені водії возять олівець у бардачку: секретний лайфхак

00:17

"Правда більш банальна": Аффлек вперше прямо висловився про розлучення з Лопес

00:12

Не просто наклейка: експерти пояснили, навіщо потрібні чорні точки на лобовому склі

Реклама
00:00

Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

25 березня, вівторок
23:01

Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

22:54

"Це мене просто бісить": Могилевська зробила зізнання про шлюб, флірт та зради

22:46

"Така ціна": Зеленський висловився про сценарії закінчення війни

22:24

РФ висунула умови щодо одного із пунктів припинення вогню: як відповів Трамп

22:01

"Красуня": що відомо про одруження путініста Лепса з 19-річною студенткою

22:01

"Стримати РФ - задача із зірочкою": DeepState розкрили правду про Сумщину

22:00

Результати переговорів в Ер-Ріяді та перемир'я: головні новини України (дайджест)

21:50

РФ цинічно присвоїла собі Запорізьку АЕС і назвала "російським ядерним об'єктом"

21:28

Як зрозуміти, що пробіг авто скручений: допоможе лише одна деталь у салоні

21:27

Неревнива 19-річна наречена Лепса відмовилася планувати з ним дітей

21:23

Переломний момент: для яких знаків зодіаку весна 2025 стане доленосною

21:03

Здивує гурманів: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати плавлений сир удомаВідео

20:39

Конфіскують все майно: нардепа Гунька засудили до ув'язнення за хабар

20:35

Що буде, якщо тривоги та активність РФ у морі триватимуть – заява Зеленського

20:25

Де зберігати домашню консервацію – найкращі місця у квартирі

20:25

Засіб з 3 інгредієнтів очистить вікна за лічені хвилини: як його приготувати вдома

20:12

Що робити, щоб банани не ставали коричневими: цікавий лайфхак

20:06

Тест на уважність: тільки експерт шоу-бізу впізнає артисток за карими очима

19:52

РФ створила 15 сценаріїв війн до 2045 року: в ГУР розкрили плани Кремля

Реклама
19:43

Україну накриють дощі, а потім заморозки: синоптики здивували прогнозом

19:39

Путін може вдарити ядеркою по Україні: в розвідці США виступили із попередженням

19:13

Успішні люди живуть за 5 правилами: як заробити перший мільйон

19:10

Ситуація ускладнена: DeepState повідомили про просування ворога на Запоріжжі

19:10

Нові вимоги США і РФ у переговорах з УкраїноюПогляд

18:54

Чи обговорювалось питання територій в Ер-Ріяді - відповідь Зеленського

18:53

Вербна неділя 2025: коли святкуємо та що категорично не можна робити

18:53

РФ "просунула" на переговорах 2 питання, які вигідніші їй, ніж Україні – експерт

18:34

Тиша на морі і не тільки: Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ

18:21

Як садити моркву без проріджування - хитрі способи для гарного врожаю

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Операція в Курській області
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти