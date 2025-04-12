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Супертест на IQ: знайдіть чотири яблука в листі за 5 секунд

Віталій Кірсанов
12 квітня 2025, 05:50
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Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

На зображенні перед вами чотири яблука ховаються серед сотень осіннього листя. Ваше завдання просте: знайти всі чотири яблука всього за 5 секунд.

Звучить легко? Подумайте ще раз. Яблука майже не відрізняються від вогняного листя, що оточує їх. Ваш мозок має працювати швидко.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Лише ті, хто має гостру увагу до деталей, швидкість візуальної обробки та талант до розпізнавання образів, можуть успішно пройти цей тест.

Встановіть таймер, приберіть відволікаючі фактори і поїхали!

Якщо ви помітили всі чотири яблука, вітаємо: у вас орлине око і блискуче влаштований мозок! Ви, ймовірно, входите в 1% найкращих візуальних мислителів. Але якщо ви не змогли знайти їх усі, не хвилюйтеся. Ось де вони ховалися:

головоломка
Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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