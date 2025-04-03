Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
У сьогоднішньому завданні "Знайди відмінності" представлені дві однакові картинки хлопчика, який малює. На перший погляд ці дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома зображеннями є три відмінності.
Чи зможете ви знайти три відмінності між двома картинками за 19 секунд?
Перевірте свої навички спостереження просто зараз!
Дослідження показують, що практика розв'язання головоломок "Знайди відмінності" підвищує концентрацію, інтелект і зосередженість.
Ті, хто може швидко помітити відмінності між двома зображеннями, мають гострий розум, відмінну спостережливість і високий IQ.
Ви помітили всі відмінності? Якщо - так, то у вас дуже гострий зір.
Якщо хтось із вас не зміг помітити відмінності за відведений час, не хвилюйтеся: продовжуйте практикуватися у вирішенні таких головоломок, щоб відточити свої навички!
Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автомобіль, що відрізняється від інших, за 4 сек
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
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