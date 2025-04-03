Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках хлопчика, який малює, за 19 сек

Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому завданні "Знайди відмінності" представлені дві однакові картинки хлопчика, який малює. На перший погляд ці дві картинки здаються ідентичними, але це не так. Між двома зображеннями є три відмінності.

Чи зможете ви знайти три відмінності між двома картинками за 19 секунд?

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Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що практика розв'язання головоломок "Знайди відмінності" підвищує концентрацію, інтелект і зосередженість.

Ті, хто може швидко помітити відмінності між двома зображеннями, мають гострий розум, відмінну спостережливість і високий IQ.

Ви помітили всі відмінності? Якщо - так, то у вас дуже гострий зір.

Якщо хтось із вас не зміг помітити відмінності за відведений час, не хвилюйтеся: продовжуйте практикуватися у вирішенні таких головоломок, щоб відточити свої навички!

Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

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