Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках дівчини-меломанки за 9 секунд

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
На зображенні зображена дівчина, яка слухає музику. Між двома картинками є три відмінності, а читачі мають 9 секунд, щоб їх помітити.
Ваш час починається зараз!
Деякі з відмінностей можуть бути легко помітні, в той час як інші вимагають ретельного аналізу. Тому читачам необхідно мати відмінну концентрацію, щоб помітити відмінності між картинками.
Хто з вас зміг помітити всі відмінності за відведений час?
Вітаємо тих читачів, які змогли помітити всі відмінності.
У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.
Тим, хто не зміг знайти всі відмінності, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб поліпшити свої навички спостереження.
Читачі можуть продовжити шукати відмінності та зіставити свої відповіді з рішенням, представленим нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть автомобіль, що відрізняється від інших, за 4 сек
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек
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