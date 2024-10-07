Шлейф аромату зачаровуватиме: експертка пояснила, як зберегти запах парфумів

Цей простий трюк може значно продовжити дію навіть легких ароматів, при цьому не змінюючи їх запах.

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Як наносити духи для довшого ефекту / колаж: Главред, фото: pixabay

Якщо ваші улюблені парфуми швидко зникають, не варто засмучуватися. Спробуйте простий прийом, який показала користувачка TikTok Емма Мак.

Завдяки цьому методу аромат може триматися на шкірі цілий день.

Вам знадобиться:

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Вазелін

Будь-який інший без запаху крем.

Як зберегти запах парфумів на увесь день?

Експертка ділиться дуже простим і корисним методом:

Нанесіть невелику кількість вазеліну на ті зони шкіри, куди зазвичай наносите парфуми, а потім використайте сам аромат. Це допоможе продовжити стійкість парфумів. Секрет полягає в тому, що вазелін є олійною субстанцією, яка зв'язується з оліями у парфумах, створюючи на шкірі бар'єр. Це дозволяє аромату краще триматися і не зникати швидко. Вазелін діє як свого роду губка, яка поглинає парфумерні олії і поступово їх відпускає, чого шкіра не може зробити сама.

Цей простий трюк може значно продовжити дію навіть легких ароматів, при цьому не змінюючи їх запах.

Що зробити, щоб парфуми довго тримались?

Щоб зберегти аромат парфумів на цілий день, є кілька інших простих, але ефективних порад:

Зволожена шкіра : Наносьте парфуми на добре зволожену шкіру. Крем або лосьйон без запаху допоможуть краще "зафіксувати" аромат. Особливо ефективний вазелін, який створює бар'єр, утримуючи парфуми на шкірі.

: Наносьте парфуми на добре зволожену шкіру. Крем або лосьйон без запаху допоможуть краще "зафіксувати" аромат. Особливо ефективний вазелін, який створює бар'єр, утримуючи парфуми на шкірі. Наносіть на "гарячі точки" : Зосередьтесь на ділянках, де кровообіг сильніший – на зап'ястях, шиї, за вухами, у ліктьових згинах та за колінами. Це допоможе парфуму розкритися протягом дня.

: Зосередьтесь на ділянках, де кровообіг сильніший – на зап'ястях, шиї, за вухами, у ліктьових згинах та за колінами. Це допоможе парфуму розкритися протягом дня. Шарування аромату : Використовуйте парфумований гель для душу, лосьйон для тіла та парфуми з однієї серії. Це створює багатошаровий ефект, і запах тримається довше.

: Використовуйте парфумований гель для душу, лосьйон для тіла та парфуми з однієї серії. Це створює багатошаровий ефект, і запах тримається довше. Розпилення на одяг та волосся : Тканина зберігає запах парфумів довше, тому нанесіть трохи аромату на одяг або волосся. Але будьте обережні – деякі парфуми можуть залишати плями.

: Тканина зберігає запах парфумів довше, тому нанесіть трохи аромату на одяг або волосся. Але будьте обережні – деякі парфуми можуть залишати плями. Не розтирайте парфуми : Розтирання після нанесення на шкіру може зруйнувати молекули аромату, через що він швидше вивітрюється. Нанесіть і залиште парфуми висихати природним чином.

: Розтирання після нанесення на шкіру може зруйнувати молекули аромату, через що він швидше вивітрюється. Нанесіть і залиште парфуми висихати природним чином. Правильне зберігання: Тримайте флакон у прохолодному місці, захищеному від сонячних променів та перепадів температур. Тепло і світло можуть зруйнувати парфумерну композицію.

Як підібрати доглядову косметику? Насамперед під час вибору доглядової косметики потрібно звертати увагу на свій тип шкіри. Ні в якому разі не можна використовувати засоби для сухої шкіри, якщо у вас жирний тип і навпаки. Також варто звертати увагу на вік. З віком легких кремів буде недостатньо, адже шкіра втрачає вологу, пружність, потребує більш жирних кремів, які зможуть наситити її необхідними компонентами. Також важливим фактором є особливість вашої шкіри: акне, алергії, почервоніння, запалення та інше. Тут необхідно звертати увагу на склад, адже засоби з агресивними компонентами не підійдуть жінкам із чутливою шкірою.

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