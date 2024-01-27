Покриття має значення: як обрати між мармуровим та гранітним посудом

При виборі посуду для кухні одним із найважливіших критеріїв є тип покриття. Мармурове і гранітне покриття є одними з найпопулярніших на сьогоднішній день.

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Які переваги гранітного посуду / Колаж: Главред, фото: shafa.ua, joom.com

Гранітний посуд - це посуд, виготовлений з алюмінію або сталі та покритий спеціальним шаром, що імітує структуру граніту. Цей шар складається з мінеральних частинок, таких як кварц, тальк або оксид алюмінію. Гранітне покриття надає посуду ряду переваг, зокрема:

Антипригарні властивості: гранітне покриття дуже гладке, що ускладнює прилипання їжі. Такий посуд дозволяє готувати їду з меншою кількістю масла або олії, що корисно для здоров'я.

гранітне покриття дуже гладке, що ускладнює прилипання їжі. Такий посуд дозволяє готувати їду з меншою кількістю масла або олії, що корисно для здоров'я. Висока міцність: таке покриття є дуже міцним й стійким до подряпин і сколів. Пусд з гранітним покриттям буде довговічним і зручним у використанні.

таке покриття є дуже міцним й стійким до подряпин і сколів. Пусд з гранітним покриттям буде довговічним і зручним у використанні. Естетичний вигляд: Гранітне покриття надає посуду елегантний і сучасний вигляд.

Який посуд кращий: гранітний чи мармуровий

Вибір між гранітним і мармуровим посудом залежить від індивідуальних уподобань та потреб. Вони мають багато спільних рис. Обидва види посуду покриті мінеральним шаром, який надає антипригарних властивостей і робить їх міцними та довговічними.

Мармуровий посуд має елегантний зовнішній вигляд і відмінно розподіляє тепло, але він більш вразливий до подряпин і вимагає обережного догляду. Гранітний посуд, з іншого боку, більш зносостійкий та легший у догляді.

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Для смаження продуктів у сковороді з гранітним покриттям обов'язково використовувати хоча б невелику кількість олії, натомість мармурове дозволяє обходитися без олії.

Що можна готувати у гранітній каструлі

Гранітні каструлі і сковороди підходять для приготування різноманітних страв, включаючи супи, соуси, м'ясо, рибу, овочі та багато іншого. Вони добре зберігають тепло і рівномірно розподіляють його, що дозволяє досягти оптимального результату при кулінарних експериментах.

Як обрати найкращу сковороду з гранітним покриттям

Найкраща сковорода з гранітним покриттям - це та, яка відповідає вашим потребам і бюджету. Важливо обирати сковороду з якісним покриттям, стійким до високих температур і подряпин, зручними ручками і відповідним розміром для ваших кулінарних потреб.

При виборі сковороди з гранітним покриттям слід звернути увагу на такі фактори:

Розмір і форма: виберіть сковороду відповідного розміру та форми для ваших потреб. Товщина дна: оптимальна товщина дна повинна бути не менше 4 мм, щоб сковорода рівномірно прогрівалася. Ручка: вона має бути міцною і зручною для тримання в руці.

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