Підтримує імунітет і м'язи: 5 причин пити кефір щодня

Кефір має рідшу консистенцію, ніж йогурт, тому його часто використовують як напій.

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5 причин пити кефір щодня / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Интересно Знать"

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Що буде, якщо щодня пити кефір

Як найкраще зберігати кефір

У кефірі багато пробіотиків і необхідних поживних речовин, а вони відповідають за численні переваги продукту: від здоров'я кишківника до підтримки м'язів. Кефір кращий за йогурт, до того ж він універсальний на кухні. Видання Martha Stewart дізналося в експертів, чим корисний цей напій для організму, пише Главред.

Автор Youtube-каналу "Интересно Знать" також розповідає, що буде, якщо пити кефір щодня.

Що таке кефір

Кефір - це кисломолочний напій, приготований шляхом додавання колоній живих дріжджів і бактерій у молоко і бродіння. У результаті молоко густіє, набуваючи консистенції, схожої на рідкий йогурт. Воно також набуває злегка терпкого смаку, як і інші ферментовані продукти. Часто кефір п'ють у чистому вигляді, але в нього можна додати підсолоджувачі або фрукти, наприклад, чорниці або полуниці.

Що буде, якщо щодня пити кефір

Покращує здоров'я кишківника

Вживання кефіру - один із найкращих способів підтримати мікробіом кишківника, тобто бактерії в кишківнику. Напій багатий на пробіотики, або "хороші" бактерії, які пригнічують шкідливі бактерії, тим самим підтримуючи баланс мікробіома.

"Якщо говорити точніше, кефір містить понад 30 різних штамів пробіотиків, значно більше, ніж звичайний йогурт", - пояснює дипломована дієтологиня Елізабет ДеРобертіс.

За її словами, ці живі культури допомагають травленню, зменшують здуття живота та підтримують регулярність травлення, особливо після прийому антибіотиків або розладу шлунково-кишкового тракту.

Знижує запалення

Оскільки пробіотики в кефірі підтримують кишечник, вони також знижують запалення. За словами ДеРобертіс, це пов'язано зі здатністю пробіотиків заспокоювати гіперактивні імунні сигнали в кишечнику, допомагаючи регулювати запальну реакцію організму. Це може бути корисно для полегшення запальних станів, включаючи легкі шлунково-кишкові розлади.

Допомагає здоров'ю кісток

Кефір містить кальцій, магній і вітамін K2, а також вітамін D у збагачених варіантах, ділиться ДеРобертіс. Ці поживні речовини необхідні для міцності та щільності кісток, які зменшуються з віком.

"Кальцій і вітамін D працюють разом, покращуючи засвоєння і мінералізацію кісток, а K2 допомагає спрямувати кальцій у кістки", - пояснює вона.

Підтримує імунну функцію

За словами ДеРобертіс, пробіотики, що містяться в кефірі, також сприяють зміцненню імунної системи. За її словами, вони стимулюють імунні тканини в кишечнику, де починається велика частина імунної активності організму.

"Кефір містить вітаміни групи В і цинк, які допомагають зміцнити імунну відповідь і підвищити стійкість до повсякденних інфекцій", - пояснює ДеРобертіс.

Підтримує м'язи

"Кефір містить повноцінний білок, включно з усіма незамінними амінокислотами, що допомагає зберегти м'язову масу", - ділиться ДеРобертіс.

Це особливо важливо, адже з віком ми втрачаємо м'язову масу.

Як найкраще зберігати кефір

Відкривши пляшку кефіру, зберігайте її в холодильнику і вживайте протягом двох тижнів, каже Керрі Сміт, шеф-інструктор Інституту кулінарної освіти в Лос-Анджелесі. Як ферментований напій, він не обов'язково "зіпсується", але терпкий смак посилиться, якщо зберігати його надто довго, зазначає Сміт.

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