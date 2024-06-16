Чому собака їсть траву: експерти розповіли, чого не вистачає тварині

За даними опитування, 79 % власників домашніх тварин помічали, що їхні собаки роблять це.

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Чому собака їсть траву / Колаж Главред, фото: pixabay.com

З настанням літа багато господарів собак проводитимуть більше часу на свіжому повітрі, насолоджуючись сонячним світлом.

Однак консультанти з харчування з PetLab Co закликають власників собак бути пильними щодо однієї особливої поведінки, яку дуже легко пропустити - надмірного поїдання трави.

У той час як епізодичне або невелике споживання трави не є приводом для занепокоєння, якщо ваш собака часто їсть траву, це може бути ознакою прихованих проблем зі здоров'ям.

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Чому собака їсть траву?

"Більшість власників не знають про це, але поїдання трави - звичайна поведінка для собак із поганим здоров'ям кишечника", - пояснив представник компанії PetLab.

Що таке Pet Lab? Pet Lab - це нова цифрова платформа для збору, зберігання, управління та використання важливої інформації про Ваших вихованців. Зібрана в одному місці та згрупована за розділами, вона допоможе не пропустити планове відвідування ветеринара, вчасно зреагувати на проблеми зі здоров'ям Вашого улюбленця, швидко і правильно поставити діагноз і призначити ефективне лікування. Ви зможете зберегти всю історію подій зі своїми коментарями та спостереженнями. Завдяки функціональним можливостям додатка Pet Lab Ви зможете спростити догляд за твариною і дозволити собі уважніше стежити за її здоров'ям без додаткових зусиль.

Чого не вистачає собаці якщо він їсть траву?

"Якщо у собаки свербить шкіра і він вилизує лапи, то його дивна потреба їсти траву може бути інстинктивною поведінкою, спрямованою на боротьбу з поганими бактеріями, що викликають свербіж", - додали експерти.

Ще 2008 року вчені виявили, що поїдання рослин є відносно нормальною поведінкою серед собак, вовків та інших диких тварин. За даними опитування, 79 % власників домашніх тварин помічали, що їхні собаки роблять це.

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