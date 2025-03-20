Великдень-2025: що не можна класти у великодній кошик, а що потрібно освятити

Як правило, віряни несуть до храму не просто їжу, а спеціальні обрядові продукти.

https://glavred.net/life/pasha-2025-chto-nelzya-klast-v-pashalnuyu-korzinu-a-chto-nuzhno-osvyatit-10648988.html Посилання скопійоване

Великдень-2025: що не можна класти у великодній кошик / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "Дім рад"

Ви дізнаєтеся:

Що не можна святити в церкві - заборонені продукти

Що зазвичай освячують на Великдень - перелік дозволених продуктів

Свято світлого Христового Воскресіння - одне з найголовніших православних урочистостей у році. У 2025 році воно випадає на 20 квітня, а отже, в останній день тижня віряни підуть до храму, щоб освятити продукти у великодньому кошику. Главред розповість, що взяти з собою до церкви на Великдень, а що краще залишити вдома.

Авторка Youtube-каналу "Дім порад" також розповіла, що не можна святити в церкві на Великдень.

Що не можна святити в церкві - заборонені продукти

Для того щоб велике свято стало початком вашого духовного шляху, а не гріха, дотримуйтеся рекомендацій, які дають священики, відповідаючи на запитання про те, що заборонено на Великдень приносити до церкви:

алкоголь (виняток - Кагор);

кров'яну ковбасу;

будь-які приклади матеріального достатку (гроші, прикраси, ключі від квартири або машини);

ножі та ножиці.

Також немає сенсу класти у великодній кошик фрукти й овочі - вони дозволені в піст, тому не потребують освячення.

Що зазвичай освячують на Великдень - перелік дозволених продуктів

Зазвичай віряни несуть до храму не просто їжу, а спеціальні обрядові продукти та речі, без яких неможливо уявити великодню трапезу.

Збираючись до церкви, підготуйте:

свічки;

рушник;

паски;

писанки або крашанки;

сало або м'ясо;

молоко, сир, масло і сир;

сіль;

хрін;

воду.

Список складено не просто так - яйця символізують нове життя, його відродження. Молочні продукти - жертовність Господа, сіль - достаток, а хрін - здоров'я і довголіття. М'ясо освячують, бо воно заборонене в період посту, який закінчується з настанням Великодня.

Зараз, у сучасному світі, цілком зрозуміло, які продукти освітлюють на Великдень люди. Великодній кошик у всіх приблизно однаковий - різниця тільки в кількості та якості їжі. Божі закони рівні для всіх і не важливо, яке м'ясо ви принесете до храму - індичку чи курку, а також яке молоко купите - коров'яче чи мигдальне.

Дивіться відео про те, що не можна святити в церкві на Великдень

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред