Великдень-2025: що не можна класти у великодній кошик, а що потрібно освятити

Ви дізнаєтеся:
- Що не можна святити в церкві - заборонені продукти
- Що зазвичай освячують на Великдень - перелік дозволених продуктів
Свято світлого Христового Воскресіння - одне з найголовніших православних урочистостей у році. У 2025 році воно випадає на 20 квітня, а отже, в останній день тижня віряни підуть до храму, щоб освятити продукти у великодньому кошику. Главред розповість, що взяти з собою до церкви на Великдень, а що краще залишити вдома.
Авторка Youtube-каналу "Дім порад" також розповіла, що не можна святити в церкві на Великдень.
Що не можна святити в церкві - заборонені продукти
Для того щоб велике свято стало початком вашого духовного шляху, а не гріха, дотримуйтеся рекомендацій, які дають священики, відповідаючи на запитання про те, що заборонено на Великдень приносити до церкви:
- алкоголь (виняток - Кагор);
- кров'яну ковбасу;
- будь-які приклади матеріального достатку (гроші, прикраси, ключі від квартири або машини);
- ножі та ножиці.
Також немає сенсу класти у великодній кошик фрукти й овочі - вони дозволені в піст, тому не потребують освячення.
Що зазвичай освячують на Великдень - перелік дозволених продуктів
Зазвичай віряни несуть до храму не просто їжу, а спеціальні обрядові продукти та речі, без яких неможливо уявити великодню трапезу.
Збираючись до церкви, підготуйте:
- свічки;
- рушник;
- паски;
- писанки або крашанки;
- сало або м'ясо;
- молоко, сир, масло і сир;
- сіль;
- хрін;
- воду.
Список складено не просто так - яйця символізують нове життя, його відродження. Молочні продукти - жертовність Господа, сіль - достаток, а хрін - здоров'я і довголіття. М'ясо освячують, бо воно заборонене в період посту, який закінчується з настанням Великодня.
Зараз, у сучасному світі, цілком зрозуміло, які продукти освітлюють на Великдень люди. Великодній кошик у всіх приблизно однаковий - різниця тільки в кількості та якості їжі. Божі закони рівні для всіх і не важливо, яке м'ясо ви принесете до храму - індичку чи курку, а також яке молоко купите - коров'яче чи мигдальне.
Дивіться відео про те, що не можна святити в церкві на Великдень
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