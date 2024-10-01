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Вікна здивують оновленим краєвидом: як почистити москітні сітки від комах

Даяна Швець
1 жовтня 2024, 13:27оновлено 1 жовтня, 14:32
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Брудні й жирні москітні сітки на вікнах рано чи пізно потрібно буде очистити, щоб знову милуватися панорамними краєвидами.
москитная сетка
Інструкція, як почистити москітні сітки для вікон / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Літо залишилось позаду, прийшла холодна осінь і настав час змін та прибирання домівки перед зимою. Навіть найпрекрасніший будинок з чарівним видом з вікна може бути зіпсутий брудною москітною сіткою на вікнах. Брудні й жирні москітні сітки на вікнах рано чи пізно потрібно буде очистити, щоб знову милуватися панорамними краєвидами. Або для тих, хто знімає їх на зиму, варто буде все одно постаратися, щоб вони знову радували чистотою.

Однак все не так страшно, як здається на перший погляд. Москітні сітки для вікон досить легко чистити й це не потребує значних зусиль. Простими ідеями для самостійного очищення москітних сіток поділились експерти aparnavenster.

1. Чистка скотчем та тканиною

Це, мабуть, найпоширеніший спосіб підтримувати чистоту сіток на вікнах.

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Необхідні матеріали:

  • Сухий і м'який шматок тканини
  • Двосторонній скотч або малярний скотч

Використовуйте суху тканину, щоб обережно протерти москітну сітку і видалити пил. Деякі частини сітки можуть бути важкими для очищення, тому використовуйте двосторонній або малярний скотч, щоб прибрати бруд.

Що таке конденсат на вікнах?

Коли ми бачимо вологу, що осіла на склі вікон, це явище називається конденсатом. Поява конденсату пов'язана з фізичним явищем "точки роси". Так позначають температуру, до якої повинне охолонути повітря, щоб пара, що міститься в ньому, почала конденсуватися в росу. Можна сказати, що конденсат утворюється тоді, коли повітря більше не в змозі поглинати вологу. Він виникає в результаті різниці температур повітря всередині приміщення та холоднішого середовища. Тепле і вологе повітря в кімнаті контактує з холоднішим склом, при цьому відбувається конденсація вологи, яка краплями стікає з поверхні скла і рам вікон. Конденсат на вікнах може навіть призвести до утворення льоду, коли на вулиці стоїть морозна погода і металопластикові рами є містками для проникнення холоду.

2. Як відчистити сітку пилососом

Ще один спосіб підтримувати чистоту москітних сіток на вікнах із ПВХ — це видалити пил за допомогою пилососа.

Необхідні матеріали:

  • Пилосос
  • Насадка з м'якою щіткою

Використовуйте пилосос з насадкою з м'якою щіткою, щоб видалити всю пилюку і павутину. Все брудне буде зібрано в мішок пилососа без зайвого клопоту. Тепер ви зможете насолоджуватися чистим повітрям і чудовим видом.

3. Видалення жиру за допомогою аміаку

Часом на москітних сітках можуть з'являтися жирні плями або вологий пил. Прибирання може здатися складним, але не хвилюйтесь — цей метод допоможе уникнути будь-яких труднощів.

Необхідні матеріали:

  • Вода
  • Побутовий аміак
  • Пляшка з розпилювачем
  • М'яка тканина

Змішайте одну частину аміаку з трьома частинами води, щоб створити розчин для чищення. Налийте розчин у пляшку з розпилювачем. Рясно розпиліть його на москітні сітки та витріть м'якою тканиною. Після цього ваші москітні сітки будуть виглядати як нові.

4. Як відмити москітну сітку найпростішим способом

Якщо москітні сітки знімаються, цей спосіб стане ще простішим, оскільки сітки можна очистити без зайвого бруду в домі, і вони швидше висохнуть.

Необхідні матеріали:

  • Миючий засіб
  • Відро
  • Вода
  • М'яка тканина

Наповніть відро водою, додайте миючий засіб і створіть розчин. Використовуйте м'яку тканину та активно протріть москітну сітку, щоб видалити пил. Не використовуйте дротяні щітки чи абразивні чистячі засоби, адже це може пошкодити сітку.

Універсальний засіб для чищення
Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

Інші цікаві новини про прибирання в домі

Раніше Главред розповідав, як позбутися запаху сирості під час сушіння одягу в приміщенні. Щоб уникнути його, можна дотримуватися однієї простої поради.

У Мережі показали лайфхак, як зробити рушники знову м’якими та пухнастими. Блогерка розповідає, як прання білих рушників за допомогою певної суміші предметів домашнього вжитку може відновити їхню чистоту та свіжість.

Своєю чергою жінка показала лайфхак із свічкою, як очистити крани від вапняного нальоту. Прибиральниця Беатріс, відома як Make Life Simpler на TikTok показала, що використання чайної свічки допоможе відбити воду з ваших кранів.

Окрім цього, існує дуже легкий, але робочий спосіб, чим змити стару побілку зі стелі. У підсумку стеля має практично повністю відмитися від побілки.

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