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Не лише для модного вигляду: навіщо на джинсах є заклепки

Даяна Швець
2 жовтня 2024, 18:05
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Це було просте, але дуже ефективне рішення проблеми зносостійкості.
джинси
Історія заклепок на джинсах є доволі цікавою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ні для кого не таємниця, що джинси спочатку створювалися та задумувалися як робочий одяг, розрахований на довговічність і практичність. Однак мало хто задумувався, чому джинси мають заклепки. На це запитання дали відповідь спеціалісти medium.com.

Хто вигадав заклепки на джинсах?

На початку 1870-х років кравець з Невади Джейкоб В. Девіс почав використовувати мідні заклепки в тих місцях, де його клієнти часто рвали штани. Найчастіше це було на кутах кишень і в зоні ширінки.

Зрозумівши цінність своєї ідеї, Девіс об'єднався з постачальником тканини Леві Страуссом із Сан-Франциско. У 1873 році вони отримали патент на використання заклепок у джинсовому одязі, який був дійсним до 1890 року.

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Історія виникнення джинсів

Штани зі щільної бавовняної тканини з проклепаними стиками швів на кишенях. Вперше масово виготовлені в XVII столітті моряками з відходів вітрил, що прорвалися. Вперше виготовлені 1853 року Ліваєм Страуссом як робочий одяг для фермерів.

Спочатку джинси шили з конопляної парусини англійського або американського виробництва, що значно подешевшала через занепад вітрильного флоту. Саме завдяки цьому матеріалу джинси завоювали славу винятково міцного одягу. Тепер використовуються повсюдно, пише Вікіпедія.

Навіщо у джинсах використовуються заклепки?

Як виявилось, таке рішення було дуже ефективним, адже заклепки зміцнювали шви та кишені. Як результат, це дозволяло робітникам і шахтарям носити штани під час важких умов роботи без ризику їх розриву.

Швидше за все, Девіс навіть уявити собі не міг, що він винайшов ключову деталь, яка згодом стала невід'ємною характеристикою джинсів.

Швидкий успіх заклепкам забезпечило й те, що вони відрізняли штани Девіса від конкурентів.

Хоча інші виробники і почали перетягувати цю ідею на себе і пробували створити свої методи зміцнення одягу, але жодне з рішень не могло зрівнятися з міцністю та простотою мідної заклепки.

Навіщо заклепки на джинсах сьогодні?

Навіть після закінчення терміну дії патенту заклепки стали невід'ємною частиною джинсів у всіх брендів. Заклепки залишилися знаковим елементом цього одягу, навіть після того, як сучасним користувачам вони не завжди потрібні для міцності.

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Засіб від плям на одязі / Инфографика: Главред

Цікаві матеріали про джинси

Раніше Главред розповідав, чому джинси роблять синіми. Історично такий вид тканини, званої денімом, використовувався для виробництва робочого одягу через свою міцність.

Це не просто зручний одяг, а й універсальний інструмент, адже вони можуть підкреслити переваги та приховати недоліки, якщо правильно підібрати модель. Саме тому розповідаємо, які джинси найбільше пасують повним жінкам.

На відміну від м'яких побутових речей, таких як простирадла та рушники, штани не потрібно прати регулярно, однак існує цікава порада, яка точно здивує багатьох - як часто потрібно прати джинси.

А от в СРСР не дозволяли носити джинси. Їх вважали символом капіталізму та американського способу життя, що суперечило ідеології комуністичного режиму.

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